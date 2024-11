Η βόρεια Γάζα μοιάζει με δυστοπική ταινία τρόμου, λέει επικεφαλής ΜΚΟ που γύρισε από εκεί

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Zeit Online ο επικεφαλής του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC), Γιαν Έγκελαντ περιέγραψε την εμπειρία του από τη Γάζα.

Επισκέφθηκε την περιοχή με το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες το οποίο δημοσίευσε έκθεση από κοινού με επτά άλλες οργανώσεις βοήθειας λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Με το Ισραήλ να απαντά «λιγότερο έως καθόλου ανθρωπιστικά».

H έκθεση εκτός από το Νορβηγικό Υπουργείο για τους Πρόσφυγες, προσυπογράφεται από την Oxfam, την Save the Childrenν την Mercy Corps, την Anera, την Care, την Med Global και την Refugees International.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Γιαν Έγκελαντ, «σε αυτή την έκθεση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν έχει πλησιάσει καν στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων περίπου 350 φορτηγά την ημέρα. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη βόρεια Γάζα έχει χειροτερέψει ακόμα περισσότερο.

Εξήγησε πως λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, το Ισραήλ άνοιξε ένα άλλο συνοριακό πέρασμα στη νότια Γάζα, από το οποίο μπόρεσαν να περάσουν κάποια φορτηγά, «αλλά ακόμη και αυτά εμποδίστηκαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους ή λεηλατήθηκαν».

«Υπήρξαν επίσης πολλές υποσχέσεις», όμως εξέφρασε την ανυσηχία του «ότι πρόκειται για άλλη μια χαμένη ευκαιρία να ασκηθεί πίεση στην ισχυρότερη εμπόλεμη πλευρά, η οποία ταυτόχρονα βομβαρδίζει και λιμοκτονεί στη Λωρίδα της Γάζας».

«Τον Φεβρουάριο του 2024, πριν από την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης, βρισκόμουν στη Ράφα, όταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι συνωστίζονταν σε έναν πολύ μικρό χώρο .Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα: τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Τουλάχιστον στο νότο, λίγη βοήθεια έφτανε ακόμα εκείνη την εποχή. Τώρα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Ο βορράς μοιάζει με δυστοπική ταινία τρόμου» είπε κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Mainstream media is ignoring it because they cannot deny it. pic.twitter.com/223GnLfHzy

Listen to Jan Egeland a Norwegian 🇳🇴 diplomat, political scientist, humanitarian leader, talk of the starvation in Gaza 🇵🇸

Όπως δήλωσε σε σχέση με την αυτοψία του στην περιοχή, «στην πόλη της Γάζας, διασχίσαμε ατελείωτες περιοχές με εντελώς κατεστραμμένα σπίτια. Αυτοί που έφυγαν από τον σκληρά πολεμημένο και πολιορκημένο βορρά ζουν τώρα σε αυτόν τον σωρό από μπάζα».

Συνέχισε εξιστορώντας πως «Όταν τα φορτηγά καταφέρνουν να διασχίσουν τη Λωρίδα της Γάζας, συχνά δεν καταφέρνουν να φτάσουν πολύ μακριά και δέχονται επιθέσεις από πλιατσικολόγους στους δρόμους που μας παραχωρούν οι ισραηλινές αρχές».

Το βίωσε ο ίδιος στο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ όταν«ίσως 100 άνδρες στέκονταν εκεί με ξύλα, περιμένοντας να σταματήσουν τα φορτηγά που μας ακολουθούσαν και να πηδήξουν πάνω τους. Η αστυνομία στη Γάζα έχει αποδεκατιστεί τόσο πολύ από τον ισραηλινό στρατό που αδυνατεί να διατηρήσει την τάξη».

Humanitarian colleagues operating in Gaza:

please join me in pushing back when journalists & diplomats contrast our eyewitness reports with responses like, “but Israel says aid is flowing into Gaza & that their warfare is lawful.»

1/2

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) November 14, 2024