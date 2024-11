Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει «ασφαλή ζώνη» στη Γάζα [Βίντεο]

Το Ισραήλ βομβάρδισε έναν πυκνοκατοικημένο καταυλισμό στο νότιο τμήμα της Γάζας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως «ασφαλής ζώνη» για χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, δηλώνοντας ότι η αεροπορική επίθεση στόχευσε εκτοξευτή όπλων που βρισκόταν στην περιοχή.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa και ένας διασώστης από ιατρικό κέντρο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε κατά την αεροπορική επιδρομή, γνωστή ως Al-Mawasi, που έγινε την Τετάρτη.

Το Wafa ανέφερε ότι το θύμα ήταν παιδί και ότι πάνω από 20 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευσε τον εκτοξευτή επειδή αποτελούσε απειλή για Ισραηλινούς πολίτες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να αναφέρει τι είδους όπλα μετέφερε ο εκτοξευτής.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι είχε εκδώσει προειδοποιήσεις στους πολίτες για να εκκενώσουν την περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις στην ίδια περιοχή στο παρελθόν και έχει κατηγορήσει τη Χαμάς, ότι συστηματικά χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική ζώνη και τις πολιτικές υποδομές για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο επαληθεύτηκε από την εφημερίδα The New York Times, κατέγραψε ένα βλήμα και μια μεγάλη έκρηξη. Το βλήμα χτυπά το έδαφος με έναν εκκωφαντικό κρότο και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν μακριά καθώς μια στήλη σκόνης εκτοξεύεται στον ουρανό.

Δείτε το βίντεο:

📍KhanYounis

🎥 It’s not a movie, this has been the norm for the past 14 months so far!

The moment a massive Israeli missile hit the tents of displaced in Al-Mawasi area in KhanYounis, killing and injuring dozens!! pic.twitter.com/RnRdvigRJB

— Yousef يوسف (@YousefAlhelou) November 13, 2024