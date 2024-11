Δημογραφική μετάβαση, αυξανόμενες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανησυχίες για τις νέες τεχνολογίες: αυτές οι «τάσεις» σκιαγραφούν ένα ζοφερό μέλλον για τα παιδιά το 2050, προειδοποίησε η UNICEF ζητώντας να ληφθεί δράση αμέσως προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους του αύριο.

«Τα παιδιά είναι αντιμέτωπα με πλειάδα κρίσεων, από το κλιματικό σοκ ως τους διαδικτυακούς κινδύνους, και αυτές οι απειλές πρόκειται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια», δήλωσε χθες, Τρίτη, η Κάθριν Ράσελ γενική διευθύντρια της UNICEF.

«Δεκαετίες προόδου, κυρίως για τα κορίτσια, κινδυνεύουν», συνέχισε στην ανακοίνωσή της με αφορμή τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της UNICEF, η οποία κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη σε ένα διαφορετικό θέμα.

Φέτος η UNICEF παρουσίασε τις προβλέψεις της για το 2050, εντοπίζοντας τρεις «μεγάλες τάσεις», οι οποίες – εκτός από τις συγκρούσεις που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν—απειλούν «σοβαρά» τα παιδιά, αν δεν ληφθούν εγκαίρως οι απαραίτητες αποφάσεις.

