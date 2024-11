Ο Άγιαξ τιμάει την ιστορία του: Με το πρώτο σήμα οι φανέλες της επόμενης σεζόν (pics, vid)

Ο Άγιαξ ξεκινά από την ερχόμενη Κυριακή τις επετειακές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 125 χρόνων ζωής της ομάδας, ενώ διέρρευσε και το επετειακό σήμα που θα έχει στις εμφανίσεις του την επόμενη σεζόν, το οποίο θα είναι το πρώτο της ιστορίας του.

Ο Μένο Χέελεν, Διευθύνων Σύμβουλος του ολλανδικού συλλόγου, εξήγησε στην ιστοσελίδα του συλλόγου ότι η ανάκτηση του λογότυπου «ήταν μια φιλοδοξία της πλειοψηφίας των οπαδών μας και πιστεύουμε ότι η 125η επέτειος ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να το ανακτήσουμε» και πρόσθεσε ότι: «Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι καλύτερες στιγμές μας ήταν πάντα όταν ήμασταν πιο κοντά στις αξίες και στο DNA μας».

Ajacieden, this is our new logo.



Αυτή την Κυριακή (17/11), κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ των θρύλων του Άγιαξ και της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αίαντας θα παρουσιάσει το νέο σήμα, το οποίο θα εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν σε όλους τους τομείς της ομάδας.

🚨🇳🇱 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ajax’s new logo starting from the 2025/2026 season! 🔴⚪

It is actually their classic logo making a return. pic.twitter.com/7pZmPihv8l

— EuroFoot (@eurofootcom) November 17, 2024