Επιστρέφει το καλοκαίρι στον Άγιαξ ο Έρικσεν (pic)

Η Γαλατασαράι προσέγγισε το καλοκαίρι τον Κρίστιαν Έρικσεν και επιμένει ακόμη στην απόκτηση του, αλλά ο Δανός μέσος ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να παίξει στην Τουρκία.

Η «Γαλατά» πρόσφερε στον Έρικσεν ετήσιες αποδοχές κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ του δίνει και οκτώ εκατ. ως μπόνους, αν αποφασίσει τελικά να βάλει την υπογραφή του στην ομάδα τον Ιανουάριο, αλλά αυτός απάντησε ξανά αρνητικά.

Ο 31χρονος διεθνής άσος, που εντάχθηκε ως ελεύθερος στο δυναμικό της Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2022, δεν θέλει να παίξει στην Τουρκία και έχει προφορική συμφωνία με τον Αγιαξ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας από το επόμενο καλοκαίρι, όταν θα μείνει ελεύθερος από τους «κόκκινους διαβόλους».

🚨 Manchester United midfielder Christian Eriksen is expected to re-join Ajax when his contract expires next summer.

(Source: @SunSport ) pic.twitter.com/LLqMX9LvQj

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 12, 2024