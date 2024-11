Η εντυπωσιακή ρετρό εμφάνιση της εθνικής Αργεντινής (pics, vid)

Η Εθνική Αργεντινής παρουσίασε τις νέες της ρετρό εμφανίσεις.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media και πρωταγωνιστούν Μέσι, Άλβαρες, Ντε Πολ, Εμιλιάνο Μαρτίνες και άλλοι αστέρες της «αλμπισελέστε», αποκαλύφθηκε η πανέμορφη και με ρετρό στοιχεία εμφάνιση.

Μία φανέλα εμπνευσμένη από αυτές που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Αργεντινή 50 χρόνια πριν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974!

Argentina release their new 50th-anniversary with adidas special kit 🇦🇷 pic.twitter.com/dyHsrjZL1M

— B/R Football (@brfootball) November 15, 2024