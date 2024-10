Επιστροφή στις νίκες για την Βραζιλία – «Γκέλα» για την Αργεντινή (vids)

Η Βραζιλία επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Παραγουάη, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές «σκόνταψαν» στην Βενεζουέλα ενώ η Κολομβία γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριοματικά,

Η «σελεσάο» επικράτησε στην Χιλή με 2-1, χάρη στα τέρματα των Κρους (45`+1`) και Λουίς Ενρίκε (89`), ενώ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Βάργκας.

Το γκολ της Χιλής:

🇨🇱 CHILE LEAD 🇧🇷 BRAZIL! Listen to the noise! Barely 60 seconds on the clock and the five-time world champions have been STUNNED! 😱#FIFAWorldCup | #WeAre26 pic.twitter.com/ovTWFpXfzH — SBS Sport (@SBSSportau) October 11, 2024



Το 1-1 της Βραζιλίας:

A debut to remember! 😍 Igor Jesus has brought 🇧🇷 Brazil level against 🇨🇱 Chile, with his first-ever goal for his country! 👏#FIFAWorldCup | #WeAre26 pic.twitter.com/J8cl0zuh5H — SBS Sport (@SBSSportau) October 11, 2024



Το νικητήριο τέρμα της «Σελεσάο»:

🇧🇷 BRAZIL AT THE DEATH! 😱 Luiz Henrique has completed the comeback with an 89th-minute winner against 🇨🇱 Chile! 🙌#FIFAWorldCup | #WeAre26 pic.twitter.com/PgYIMzyZNK — SBS Sport (@SBSSportau) October 11, 2024

Παράλληλα, η «αλμπισελέστε» αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην Βενεζουέλα (65` Ροντόν – 13` Οταμέντι), ενώ η Κολομβία ηττήθηκε με 1-0 στην Βολιβία (58` Μιγκελίτο).

Τα αποτελέσματα της 9ης και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στη προκριματική ζώνη της Νότιας Αμερικής για το Μουντιάλ 2026:

9η αγωνιστική

Βολιβία-Κολομβία 1-0

Ισημερινός-Παραγουάη 0-0

Βενεζουέλα-Αργεντινή 1-1

Χιλή-Βραζιλία 1-2

04:30 Περού-Ουρουγουάη 12/10

10η αγωνιστική

23:30 Κολομβία-Χιλή 15/10

02:00 Παραγουάη-Βενεζουέλα 16/10

02:30 Ουρουγουάη-Ισημερινός 16/10

03:00 Αργεντινή-Βολιβία 16/10

03:45 Βραζιλία-Περού 16/10

Βαθμολογία

Ομάδα ΑΓ. Ν ΙΣ. ΗΤ. ΓΚ. Β

1. Αργεντινή 9 6 1 1 13-5 19

2. Κολομβία 9 4 4 1 9-6 16

3. Ουρουγουάη 8 4 3 1 13-5 15

4. Βραζιλία 9 4 1 4 11-9 13

5. Ισημερινός 9 4 3 2 6-4 12

6. Βολιβία 9 4 0 5 11-15 12

7. Βενεζουέλα 9 2 5 2 7-8 11

8. Παραγουάη 9 2 4 3 2-3 10

9. Χιλή 9 1 2 6 5-14 5

10. Περού 8 0 3 5 2-10 3

* Τρεις βαθμοί έχουν αφαιρεθεί από τον Ισημερινό λόγω χρησιμοποιησης παίκτη που είχε διαβατήριο με ψευδή στοιχεία.