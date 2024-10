Η «εκτόξευση» της Ελλάδας μετά το έπος στο Γουέμπλεϊ – Σε ποια θέση βρίσκεται στο ranking της FIFA…

Η τεράστια νίκη της Εθνικής με 2-1 επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ» εκτός από το «3 στα 3» στον όμιλο μας «ανέβασε» κατά πολύ και στην ειδική κατάταξη της FIFA.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα πρόσθεσε 12 βαθμούς με το χθεσινό (10/10) «διπλό» και «σκαρφάλωσε» στην 22η θέση του ranking με 1481 βαθμούς και «συγκατοικεί» με την Ρουμανία.

Πέραν της χώρας μας σημαντική άνοδο έχει σημειώσει και η Νορβηγία που έφτασε τους 1480 ενώ αντίθετα, η Τσεχία έπεσε στην 24η με 1473.

Μοναδική «απειλή» για την χώρα μας είναι η Σκωτία που βρίσκεται στην 25η θέση της λίστας με 1462, αλλά αν η Εθνική πάρει το τρίποντο και στα δύο παιχνίδια με Ιρλανδία και Φινλανδία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος με τους Αγγλους την τελευταία αγωνιστική δεν γίνεται να πέσει κάτω από την 24η θέση. Έτσι η Εθνική θα εξασφαλίσει μια θέση στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει θεωρητικά έναν μόνο «μεγαθήριο» στον όμιλο της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτοι των ομίλων στα προκριματικά παίρνουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ ενώ οι δεύτεροι θα έχουν την δεύτερη ευκαιρία κόντρα στους πρώτους των ομίλων στο Nations League.

Greece 🇬🇷 is the winner of the night, adding +12 pts in FIFA ranking, jumping 2 places to 22nd!

Norway 🇳🇴 added important +8 pts but stayed on 23rd.

Czechia 🇨🇿 dropped 2 places to 24th.

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 climbed 1 spot and is now 1st under the Pot 2 line as Slovenia 🇸🇮 lost points. pic.twitter.com/GRTFQF8CTZ

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 10, 2024