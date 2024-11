Το αρνητικό ρεκόρ της Μάντσεστερ Σίτι: Τρεις σερί ήττες για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια

Ήττα-χαστούκι για την Μάντσεστερ Σίτι από την Σπόρτινγκ στην Λισαβόνα με 4-1 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με αυτό το αρνητικό αποτέλεμα, το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει να συμβεί έξι χρόνια στους «Πολίτες».

Αναλυτικότερα, την τελευταία φορά που η Σίτι ηττήθηκε σε τρία διαδοχικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ήταν τον Απρίλιο του 2018, όταν είχε ηττηθεί από τη Λίβερπουλ και στα δύο παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League και ενδιάμεσα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Έτιχαντ» για την Premier League.

🔵📉 Manchester City have lost three matches in a row for the first time since April 2018.

City also conceded four goals in Champions League for the first time since October 2016, 4-0 vs FC Barcelona. pic.twitter.com/53nIXQUGv2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024