Η κρίση της Μάντσεστερ Σίτι και τα μεγάλα αήττητα ρεκόρ στην Πρέμιερ Λιγκ

Η Μπόρνμουθ έκανε το «μπαμ» χθες το απόγευμα υποχρεώνοντας την Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, μετά από 32 παιχνίδια και αυτό το αποτέλεσμα διαμορφώνει νέα δεδομένα στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Σίτι δεν είναι σε καλό «φεγγάρι» κι αυτό έχει φανεί εδώ και αρκετό καιρό. Δεν χωρά μάλιστα αμφιβολία πως ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόντρι (ο οποίος θα χάσει την σεζόν) έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους πρωταθλητές Αγγλίας και ο Γκουαρντιόλα δεν έχει βρει ακόμα την λύση.

Και δεν είναι φυσικά εύκολο να την βρει, γιατί πολύ απλά μιλάμε για τον παίκτη που κέρδισε την «χρυσή» μπάλα για το 2024.

Ήταν ξεκάθαρο και σε προηγούμενα παιχνίδια της Σίτι πως τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελε ο προπονητής της, αλλά είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, οι πρωταθλητές έβρισαν την… άκρη αποφεύγοντας τις παγίδες.

Αυτή την φορά όμως η Σίτι δεν απέφυγε την ήττα στην έδρα της Μπόρνμουθ και στην Αγγλία ξεκίνησε μεγάλη συζήτηση για το ντεφορμάρισμα των πρωταθλητών.

Μπορεί άραγε σε μια ομάδα με τέτοιο ρόστερ να προκληθεί τόσο μεγάλη ζημιά από την απουσία ενός παίκτη; Η απάντηση, είναι ναι και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την φετινή Σίτι.

Ο Ρόντρι ήταν ο «μαέστρος» στο πλάνο του Γκουαρντιόλα και τώρα που είναι νοκ άουτ, η ομάδα του Μάντσεστερ αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Από τα πόδια του Ρόντρι περνούσε σχεδόν… κάθε μπάλα και τώρα που δεν υπάρχει ο Ισπανός, η Σίτι «ψάχνεται» αλλά δεν βρίσκει λύση.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Γκουαρντιόλα καλείται να βρει την απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του και ο χρόνος πιέζει, καθώς η Λίβερπουλ δείχνει φέτος αποφασισμένη να πάρει τον τίτλο.

Αναφέραμε στον πρόλογο πως η Μπόρνμουθ υποχρέωσε την Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη της ήττα μετά από 32 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ. Αναμφίβολα ήταν μια εντυπωσιακή επίδοση από πλευράς πρωταθλητών Αγγλίας, αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πάμε όμως να δούμε τις ομάδες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μεγάλο ρεκόρ σε ότι αφορά τα αήττητα σερί και στην κορυφή της σχετικής λίστας υπάρχει η Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν να επιδείξουν μια εντυπωσιακή επίδοση καθώς έμειναν χωρίς ήττα για 49 συνεχόμενα παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ και πιο συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2003 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004.

