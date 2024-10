Ο σκοτωμός του Γιαχία Σινουάρ είναι η μεγαλύτερη νίκη του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα, σημειώνει, σε ανάλυσή του, ο Τζέρεμι Μπόουεν του BBC.

Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς είναι σοβαρό πλήγμα για την παλαιστινιακή οργάνωση που κατάφερε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Ο Σινουάρ δεν σκοτώθηκε σε προσχεδιασμένη επιχείρηση, αλλά σε μια στρατιωτική επιχείρηση ρουτίνας στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Η φωτογραφία του ηγέτη της Χαμάς με στρατιωτική περιβολή και καφίγια να κείτεται νεκρός στα χαλάσματα κτιρίου που χτυπήθηκε από βλήμα τανκ έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, επαίνεσε τους στρατιώτες που σκότωσαν τον Σινουάρ, αλλά ξεκαθάρισε ότι ενώ ο θάνατός του πρόκειται για μεγάλη νίκη, αυτό δεν θα είναι το τέλος του πολέμου.

«Σήμερα ξεκαθαρίσαμε για άλλη μια φορά τι συμβαίνει σε όσους μας βλάπτουν. Σήμερα δείξαμε για άλλη μια φορά στον κόσμο τη νίκη του καλού επί του κακού. Αλλά ο πόλεμος, αγαπητοί μου, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι δύσκολος και μας κοστίζει ακριβά.

«Μπροστά μας βρίσκονται ακόμη μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε αντοχή, ενότητα, θάρρος και σταθερότητα. Μαζί θα πολεμήσουμε, και – με τη βοήθεια του Θεού – μαζί θα νικήσουμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024