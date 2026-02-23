Σε εξέλιξη η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς
Δείτε χάρτες με τα σημεία όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Αθηνών- Κορίνθου και στην Αθηνών - Λαμίας
Μαζική είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών -Λαμίας.
Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα κατά διαστήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα όπου έχει μποτιλιάρισμα.
Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.
Στην Αττική Οδό
Από τις 7 το απόγευμα και μετά έχει αρχίσει να αυξάνεται η κίνηση και στην Αττική Οδό από την ανατολική Αττική προς το κέντρο.
Συγκεκριμένα αναφέρονται καθυστερήσεις 20 λεπτών από Κορωπί μέχρι Μαραθώνος.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από ύψος Διοδίων Κορωπίου έως Μαραθώνος. https://t.co/sHT6tPWNuQ
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 23, 2026
Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 49.738 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.072 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.
Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ενώ υπενθυμίζεται ότι ως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
