Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας με την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σημειώθηκε τροχαίο στο ρεύμα εισόδου της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας με συνέπεια η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Δύο τροχαία στην Κινέτα

Συγκεκριμένα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο 56ο χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τους Αγίου Θεοδώρους.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο περίπου στο ίδιο σημείο (52ο χλμ) στο ρεύμα προς Κόρινθο με σύγκρουση 2 ΙΧ ωστόσο η κυκλοφορία στο σημείο έχει αποκατασταθεί.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα και στη συνέχεια από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο με μποτιλιάρισμα ανά τμήματα.

Στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί πριν την Μαλακάσα και στη συνέχεια από Κηφισιά μέχρι Μεταμόρφωση.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Από τις 15.00 μέχρι τις 21.00 ισχύουν και τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών.