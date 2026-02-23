newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Η αόρατη καταδίκη: Όταν η φυλακή φυλακίζει ολόκληρες οικογένειες
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 20:02

Η αόρατη καταδίκη: Όταν η φυλακή φυλακίζει ολόκληρες οικογένειες

Το κοινωνικό στίγμα, η σιωπή και το οικονομικό βάρος που κουβαλούν όσοι έχουν έναν δικό τους άνθρωπο πίσω από τα κάγκελα

ΡεπορτάζΓεώργιος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Υπάρχει μια μορφή τιμωρίας που δεν προβλέπεται από κανέναν ποινικό κώδικα, δεν αναγράφεται σε καμία δικαστική απόφαση και δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι η «παράλληλη καταδίκη» που βιώνουν οι οικογένειες των ανθρώπων που οδηγούνται στη φυλακή. Μητέρες, πατέρες, σύντροφοι, αδέλφια και παιδιά καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την απουσία ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά και ένα σύνθετο πλέγμα συναισθηματικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών που συχνά αποδεικνύεται πιο βαρύ από την ίδια τη φυλάκιση.

Το πρώτο και πιο άμεσο βάρος είναι το στίγμα. Η φυλακή εξακολουθεί να λειτουργεί ως κοινωνικό ταμπού. Για πολλές οικογένειες, η σύλληψη και η καταδίκη ενός μέλους μετατρέπεται σε κάτι που πρέπει να κρυφτεί. Η καθημερινότητα γεμίζει με μισές αλήθειες, ψέματα και προσχήματα. «Λείπει για δουλειά», «είναι στο εξωτερικό», «περνά μια δύσκολη περίοδο». Η ανάγκη να προστατευτούν από τα σχόλια, τα βλέμματα, την υποψία ή την ευθεία απόρριψη οδηγεί στη σιωπή και την απομόνωση. Το αποτέλεσμα είναι διπλό: από τη μία πλευρά το κοινωνικό περιβάλλον απομακρύνεται, από την άλλη οι ίδιοι οι συγγενείς εγκλωβίζονται σε μια ζωή συνεχούς επιτήρησης των λόγων και των πράξεών τους.

Μαζί με το στίγμα έρχεται και η ενοχή. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει καμία πραγματική ευθύνη, πολλοί συγγενείς αισθάνονται ότι «κάτι δεν έκαναν σωστά». Γονείς αναρωτιούνται αν απέτυχαν, σύντροφοι αν δεν στάθηκαν αρκετοί, αδέλφια αν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την κατάληξη. Αυτή η εσωτερικευμένη ενοχή συχνά συνοδεύεται από ντροπή, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αυτοκατηγορίας που διαβρώνει την ψυχική αντοχή της οικογένειας.

Η άγνοια και η έλλειψη πληροφόρησης επιδεινώνουν την κατάσταση. Για πολλές οικογένειες, η πρώτη επαφή με τη φυλακή είναι σοκαριστική. Δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες, τα δικαιώματα, τους τρόπους επικοινωνίας, τις επισκέψεις, την αποστολή χρημάτων ή ειδών πρώτης ανάγκης. Η γραφειοκρατία, οι αυστηροί κανόνες και το απρόσωπο περιβάλλον δημιουργούν την αίσθηση ότι τιμωρούνται και οι ίδιοι, παρότι δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα. Η επίσκεψη στη φυλακή μετατρέπεται σε μια τραυματική εμπειρία που αφήνει βαθύ ψυχολογικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η φυλάκιση ενός μέλους συχνά ανατρέπει πλήρως την οικονομική ισορροπία της οικογένειας. Η απώλεια εισοδήματος, τα έξοδα για δικηγόρους, μετακινήσεις, δέματα και οικονομική ενίσχυση του κρατούμενου συσσωρεύονται. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ο φυλακισμένος ήταν βασικός οικονομικός πυλώνας, η οικογένεια οδηγείται σε σοβαρή οικονομική επισφάλεια. Το άγχος της επιβίωσης προστίθεται στο συναισθηματικό βάρος, δημιουργώντας συνθήκες εξουθένωσης.

Πρόβλημα στα παιδιά

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά. Όταν ένας γονέας βρίσκεται στη φυλακή, τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν την απουσία, τη σύγχυση και συχνά το ψέμα. Η δυσκολία να εξηγηθεί η πραγματικότητα, ο φόβος του στιγματισμού στο σχολείο και η συναισθηματική αποσταθεροποίηση αφήνουν μακροχρόνια σημάδια. Πολλές φορές, τα παιδιά γίνονται οι σιωπηλοί αποδέκτες μιας τιμωρίας που δεν κατανοούν και δεν επέλεξαν.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο, οι ομάδες υποστήριξης και οι συλλογικές πρωτοβουλίες αποτελούν συχνά τη μοναδική ανάσα. Εκεί, οι συγγενείς μπορούν να μιλήσουν χωρίς φόβο, να εκφράσουν σκέψεις που δεν τολμούν να πουν αλλού, να παραδεχτούν την κούραση, την οργή, ακόμη και την ανακούφιση που κάποιες φορές συνοδεύει το τέλος μιας βίαιης ή χαοτικής οικογενειακής κατάστασης. Η κοινή εμπειρία λειτουργεί θεραπευτικά, σπάζοντας την απομόνωση και αποκαθιστώντας ένα αίσθημα αξιοπρέπειας.

Το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι βαθιά πολιτικό και κοινωνικό: ποιος τιμωρείται πραγματικά από τη φυλάκιση; Όταν οι οικογένειες βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, ψυχική φθορά και οικονομική κατάρρευση, τότε η ποινή ξεπερνά κατά πολύ τον καταδικασμένο. Η φυλακή παύει να είναι ατομική υπόθεση και μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία τιμωρίας.

Η αναγνώριση αυτής της «αόρατης καταδίκης» είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστεί. Χωρίς στήριξη, ενημέρωση και κοινωνική αποστιγματοποίηση, οι οικογένειες των κρατουμένων παραμένουν αθέατα θύματα ενός συστήματος που τιμωρεί ευρύτερα απ’ όσο παραδέχεται. Και όσο αυτή η πραγματικότητα παραμένει στο περιθώριο, η φυλακή θα συνεχίζει να απλώνει τα κάγκελά της πολύ πέρα από τους τοίχους της.

Η εμπειρία των οικογενειών των κρατουμένων δεν αποτελεί απλώς προσωπικές μαρτυρίες ή μεμονωμένες ιστορίες, αλλά ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί συστηματικά από την κοινωνιολογία, την εγκληματολογία, την ψυχολογία και τη δημόσια υγεία τις τελευταίες δεκαετίες. Η διεθνής έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φυλάκιση δεν αφορά μόνο το άτομο που καταδικάζεται, αλλά λειτουργεί ως γεγονός με βαθιές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Κακή ψυχολογία

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγγενείς των κρατουμένων βιώνουν έντονο και διαρκές ψυχολογικό στρες, αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, καθώς και συναισθήματα ντροπής και ενοχής που δεν συνδέονται με προσωπική ευθύνη, αλλά με το κοινωνικό στίγμα της φυλακής. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως «δευτερογενής» ή «παράπλευρη» τιμωρία, καθώς η κοινωνία τείνει να μεταφέρει το βάρος της καταδίκης και στους οικείους του κρατούμενου. Πολλές έρευνες καταγράφουν ότι οι οικογένειες περιορίζουν τις κοινωνικές τους επαφές, αποσύρονται από το φιλικό ή επαγγελματικό περιβάλλον και επιλέγουν τη σιωπή ως μηχανισμό άμυνας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις οικονομικές συνέπειες. Η φυλάκιση ενός μέλους, ιδίως όταν πρόκειται για βασικό εισοδηματία, συνδέεται άμεσα με αύξηση της φτώχειας, οικονομική αστάθεια και δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών. Το κόστος της νομικής υποστήριξης, των επισκέψεων, της αποστολής χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στον κρατούμενο επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά. Σε πολλές περιπτώσεις, η οικονομική πίεση συνεχίζεται και μετά την αποφυλάκιση, καθώς η επανένταξη του πρώην κρατούμενου στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στις έρευνες αποτελούν τα παιδιά. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι σαφής στο ότι τα παιδιά γονέων που βρίσκονται στη φυλακή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο συναισθηματικών δυσκολιών, μαθησιακών προβλημάτων και κοινωνικής απομόνωσης. Η απουσία του γονέα, η αβεβαιότητα, η δυσκολία κατανόησης της κατάστασης και ο φόβος του στιγματισμού στο σχολικό περιβάλλον δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Ορισμένες μελέτες μιλούν ακόμη και για διαγενεακές συνέπειες, όπου η εμπειρία της φυλάκισης ενός γονέα αυξάνει τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και για την επόμενη γενιά.

Παράλληλα, ποιοτικές έρευνες και συνεντεύξεις με οικογένειες καταγράφουν τη σημασία της πληροφόρησης και της υποστήριξης. Η έλλειψη γνώσης γύρω από τις διαδικασίες της φυλακής εντείνει το αίσθημα αδυναμίας και φόβου, ενώ αντίθετα η ύπαρξη δομών στήριξης και ομάδων αλληλοβοήθειας λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχική υγεία των συγγενών. Εκεί όπου υπάρχει κοινωνική και θεσμική υποστήριξη, οι οικογένειες καταφέρνουν να αντέξουν καλύτερα το βάρος της «αόρατης καταδίκης».

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η φυλάκιση είναι ένα γεγονός με κοινωνικό αποτύπωμα πολύ ευρύτερο από τα τείχη του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι οικογένειες των κρατουμένων δεν αποτελούν απλώς «παράπλευρες απώλειες», αλλά μια ομάδα που βιώνει συστηματικά αποκλεισμό, ψυχική επιβάρυνση και οικονομική πίεση. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας από την πολιτεία και την κοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση γύρω από τη δικαιοσύνη, τη σωφρονιστική πολιτική και την κοινωνική συνοχή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

inWellness
inTown
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

