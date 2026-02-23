Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε «έδωσε την άδεια για δολοφονίες» και «επέλεξε προσωπικά» ορισμένα από τα θύματα του πολέμου του κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ο αντιεισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Μαμέ Μαντιάγε Νιάνγκ κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στην δίκη του 80χρονου πρώην προέδρου των Φιλιππίνων.

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων κρατείται στην φυλακή του Σεβενίνγκεν

Ο αντιεισαγγελέας δήλωσε ότι αυτές οι συνεδριάσεις για την επικύρωση των κατηγοριών, κατά τις οποίες θα καθορισθεί αν ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε θα δικασθεί, αποτελούν «υπενθύμιση ότι «οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου».

Ο Ντουτέρτε δεν θα είναι παρών κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών.

Διαδήλωση για να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων:

Ο Ντουτέρτε «επέτρεψε τους φόνους και επέλεξε προσωπικά ορισμένα από τα θύματα»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μαμέ Μαντιάγε Νιάνγκ κατηγορεί τον Ντουτέρτε ότι αρχικά, ως δήμαρχος της πόλης Νταβάο και στην συνέχεια ως πρόεδρος των Φιλιππίνων έπαιξε κεντρικό ρόλο στις εξωδικαστικές εκτελέσεις υποτιθέμενων εμπόρων ναρκωτικών και χρηστών.

Ο Ντουτέρτε «επέτρεψε τους φόνους και επέλεξε προσωπικά ορισμένα από τα θύματα», είπε.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε δια του συνηγόρου του ότι αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει κατηγορηματικά την αθωότητά του.

Ο Ροντρίγκο Νουτέρτε συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα.

Έκτοτε κρατείται στην φυλακή του Σεβενίνγκεν.