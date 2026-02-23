Ο Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος οδήγησε το Κουρασάο στην πρώτη του πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδα στο κορυφαίο τουρνουά, αφού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους

Όπως σημείωσαν τα ΜΜΕ της Ολλανδίας, ο πρώην προπονητής των Ολλανδίας, Βελγίου, Νότιας Κορέας, PSV Αϊντχόφεν, Σάντερλαντ και Ρέιντζερς παραιτήθηκε λόγω της υγείας της κόρης του.

«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», δήλωσε ο Άντβοκαατ.

Ο Άντβοκαατ, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια ως προπονητής του Κουρασάο, θα αντικατασταθεί από τον συμπατριώτη του Ολλανδό Φρεντ Ρούτεν. Θα γινόταν ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των τελικών Παγκοσμίων Κυπέλλων, προσπερνώντας τον «δικό μας» Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος 2010, στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής καθόταν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών.

Τέλος να αναφέρουμε ότι το Κουρασάο βρίσκεται στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα ξεκινήσει τη διαδρομή του εναντίον της Γερμανίας στο Χιούστον στις 14 Ιουνίου.