sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Κουρασάο κι έτσι δεν θα ξεπεράσει τον Ρεχάγκελ
Ποδόσφαιρο 23 Φεβρουαρίου 2026, 20:25

Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Κουρασάο κι έτσι δεν θα ξεπεράσει τον Ρεχάγκελ

Ο 78χρονος τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από τον πάγο του Κουρασάο και έτσι δεν θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των Μουντιάλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος οδήγησε το Κουρασάο στην πρώτη του πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδα στο κορυφαίο τουρνουά, αφού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους

Όπως σημείωσαν τα ΜΜΕ της Ολλανδίας, ο πρώην προπονητής των Ολλανδίας, Βελγίου, Νότιας Κορέας, PSV Αϊντχόφεν, Σάντερλαντ και Ρέιντζερς παραιτήθηκε λόγω της υγείας της κόρης του.

«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», δήλωσε ο Άντβοκαατ.

Ο Άντβοκαατ, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια ως προπονητής του Κουρασάο, θα αντικατασταθεί από τον συμπατριώτη του Ολλανδό Φρεντ Ρούτεν. Θα γινόταν ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των τελικών Παγκοσμίων Κυπέλλων, προσπερνώντας τον «δικό μας» Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος  2010, στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής καθόταν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών.

Τέλος να αναφέρουμε ότι το Κουρασάο βρίσκεται στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα ξεκινήσει τη διαδρομή του εναντίον της Γερμανίας στο Χιούστον στις 14 Ιουνίου.

Headlines:
Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»

Μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «El Mencho» και το κύμα βίας που ξέσπασε στη Χαλίσκο επικρατεί χάος – Αναβολές σε ματς – Η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συναντηθεί με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/2) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Σύνταξη
Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Καυστικός ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ για τη σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»

Ο Άρης μετράει μόλις δύο εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα φέτος, με τελευταία αυτή με 2-1 επί της ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου. Έκτοτε έχει συμπληρώσει 86 συνεχόμενες ημέρες χωρίς εντός έδρας «τρίποντο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο