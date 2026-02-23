Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Κουρασάο κι έτσι δεν θα ξεπεράσει τον Ρεχάγκελ
Ο 78χρονος τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από τον πάγο του Κουρασάο και έτσι δεν θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των Μουντιάλ.
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- Αθωώνονται τα φάρμακα για τη χοληστερόλη - «Ανύπαρκτες» οι περισσότερες παρενέργειες
- Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ο Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος οδήγησε το Κουρασάο στην πρώτη του πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδα στο κορυφαίο τουρνουά, αφού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους
Όπως σημείωσαν τα ΜΜΕ της Ολλανδίας, ο πρώην προπονητής των Ολλανδίας, Βελγίου, Νότιας Κορέας, PSV Αϊντχόφεν, Σάντερλαντ και Ρέιντζερς παραιτήθηκε λόγω της υγείας της κόρης του.
«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», δήλωσε ο Άντβοκαατ.
Ο Άντβοκαατ, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια ως προπονητής του Κουρασάο, θα αντικατασταθεί από τον συμπατριώτη του Ολλανδό Φρεντ Ρούτεν. Θα γινόταν ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία των τελικών Παγκοσμίων Κυπέλλων, προσπερνώντας τον «δικό μας» Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος 2010, στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής καθόταν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών.
Τέλος να αναφέρουμε ότι το Κουρασάο βρίσκεται στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα ξεκινήσει τη διαδρομή του εναντίον της Γερμανίας στο Χιούστον στις 14 Ιουνίου.
- Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Κουρασάο κι έτσι δεν θα ξεπεράσει τον Ρεχάγκελ
- «Είναι σαν τον Μαραντόνα…» – Ποιον παίκτη της Σίτι αποθέωσε ο Φρανκ Λεμπέφ
- Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
- Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
- Το Impossible is nothing, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπαρ
- Ντουμπάι: Πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης (24/2) κόντρα στον Ουμπέρ ο Τσιτσιπάς
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Γερμανία η «ερυθρόλευκη» αποστολή (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις