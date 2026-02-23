Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Στη σύλληψη τριών αρχαιοκάπηλων προχώρησε χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η Ελληνική Αστυνομία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβε τα τρία άτομα, δύο ημεδαποί ηλικίας 63 και 30 ετών και ένας αλλοδαπός 60 ετών, οι οποίοι προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών τόσο εντός, όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, με σκοπό την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.

Ο 63χρονος και ο 30χρονος φέρεται να αναλάμβαναν τον εντοπισμό περιοχών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον ενώ ο 63χρονος αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών. Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου τζιπ, ενώ οι λαθρανασκαφές πραγματοποιούνταν και από τους τρεις με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.

Χθες πρωινές ώρες οι αρχαιοκάπηλοι μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε να διενεργούν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και να έχουν προβεί σε διάνοιξη οπής στο έδαφος.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, σε οικίες των κατηγορουμένων όπως και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές – φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί- κυνηγετική καραμπίνα με πενήντα φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και βιβλίο ραβδοσκοπίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.