Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη
- Ρούτε: «Συνεχίστε να ονειρεύεστε» αν πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ
- «Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
- Το νομικό «παράθυρο» που άφησε ελεύθερο τον πατροκτόνο στη Γλυφάδα
- Ιωάννης Καποδίστριας: Ο λαός και τα έξοδα του Δεσπότη
Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) σε περιοχή του Πειραιά, 48χρονος ο οποίος κατείχε μαρμάρινη αρχαιότητα.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η έρευνα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη (ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της), η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
- Smartphone: Θα καταφέρουν να επιβιώσουν από την επέλαση της AI;
- Βερόνα – Ουντινέζε 1-3: Έφυγε με το «διπλό» και την άφησε στον πάτο
- «Δεν είμαι Ναζί»: Ο Κάνιε Γουέστ απολογείται για τον Χίτλερ στη WSJ – Μανιακό επεισόδιο, τροχαίο και Μπιάνκα
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο
- Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
- Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
- Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις