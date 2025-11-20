Εντόπισαν αρχαιολογικό θησαυρό στο σπίτι 60χρονου αρχαιοκάπηλου – Είχε 450 αρχαία αντικείμενα

Χειροπέδες σε έναν 60χρονο αρχαιολόγο που βρέθηκε με «θησαυρό» αρχαίων αντικείμενων, πέρασαν το πρωί της Τετάρτης, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Europol σε πολλές χώρες για το «ξήλωμα» διεθνούς κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας.

Έτσι, το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε διεθνής αστυνομική επιχείρηση με την συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε σπίτι, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό και από τους αστυνομικούς της Διευθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια τεσσάρων ατόμων που ερευνώνται στο κεντρο της Αθηνας, στη Σαρωνίδα και στην Μαλεσίνα Φθιώτιδας, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε «μουσείο» είχε μετατρέψει το σπίτι του ο 60χρονος

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν στο σπίτι του 60χρονου αρχαιολόγου, μεταξυ άλλων, περισσότερα από 450 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών), 4 αρχαία νομίσματα και ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο 60χρονος αρχαιολόγος που δίδασκε σε πανεπιστήμιο στην Πράγα, ισχυρίστηκε πως είχε τα αρχαία στην κατοχή του στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας για λόγους έρευνας.

Ο συλληφθείς αναμενεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.