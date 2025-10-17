Ολόκληρο οπλοστάσιο διατηρούσε ένας 77χρονος στο σπίτι του που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο Κρήτης. Κατόπιν αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα όσα αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης όταν οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 77χρονου.

Συγκεκριμένα, σε χώρους του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, καθώς και αρχαία αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης

Ρέθυμνο: Τα κατασχεθέντα

Ειδικότερα, η Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε τους εξής τύπους όπλων:

4 πολεμικά τυφέκια

2 πιστόλια

Ένα μακρύκανο πυροβόλο όπλο

Ένα περίστροφο

Ένα αεροβόλο

7 κυνηγετικά όπλα

Επίσης κατασχέθηκαν:

3 χειροβομβίδες

12 γεμιστήρες

2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

6 μασούρια δυναμίτη

Ένα ακαριαίο φυτίλι

14 πυροκροτητές

Τμήμα οβίδας όλμου

70 κροτίδες

Ένα μαχαίρι

6 θήκες πιστολιών και περιστρόφων

2 διόπτρες μακρύκανου όπλου

Μία βαλλίστρα με 6 βέλη

Ένας πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και

Ένα κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι)

