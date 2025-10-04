Κακουργηματική δίωξη στους 13 Τούρκους για το οπλοστάσιο που μετέφεραν
Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI
- Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
- Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
- Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.
Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.
Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.
Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.
Τα όπλα εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
Πληροφορίες αναφέρουν πως προανακριτικά οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης της βάρκας τούς υπέδειξε άτομο στο οποίο επρόκειτο να παραδώσουν το φορτίο, το περιεχόμενο του οποίου – όπως ανέφεραν – δεν γνώριζαν. Ανέφεραν δε, ότι σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο.
- Μαρία Σολωμού: «Πρέπει να σκάσουνε χαστούκια για να πω ότι είμαι ερωτευμένη»
- LIVE: Λιντς – Τότεναμ
- Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
- ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
- Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις