Δεκατρείς υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στον Έβρο.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο της αστυνομίας, είχαν στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια.

13 Τούρκοι με 147 πιστόλια στην κατοχή τους

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες -7 άνδρες και 6 γυναίκες- είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες καθώς και διάφορα άλλα εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να μπήκαν παράνομα στην χώρα διασχίζοντας το ποτάμι.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.