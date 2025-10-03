Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.
Σε μέλη συμμορίας της τουρκικής μαφίας στην Αθήνα θα έφτανε το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί στον Έβρο σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Την μεταφορά των όπλων είχαν αναλάβει 13 Τούρκοι, 7 άνδρες και 6 γυναίκες που συνελήφθησαν την ώρα που πέρασαν παράνομα τα σύνορα από το ποτάμι του Έβρου.
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού με τους συλληφθέντες να έχουν στην κατοχή τους 147 πιστόλια 191 γεμιστήρες και πολλά εξαρτήματα και τμήματα οπλων.
Τα 147 πιστόλια
Πρόκειται για όπλα Glock και CZ τα οποία κατασχέθηκαν ενώ οι συλληφθέντες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και κρατούνται εκεί, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης.
Η «καβάτζα»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.
Τελικά, με περιπετειώδη τρόπο κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.
Να σημειωθεί ότι χθες στην συγκεκριμένη περιοχή του κάμπου Τυχερού υπήρχε ελεγχόμενη είσοδος, ενώ λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων παρατηρείται σχετική αύξηση των υδάτων στον Εβρο ποταμό που διέσχισαν οι 13 συλληφθέντες,
- Πλήρης πιστοποίηση του ΕΚΠΑ στην Κύπρο – Ξεκινάνε οι εγγραφές φοιτητών από το Τμήμα Ιατρικής
- Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
- Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
- Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
- ΚΕΔ: «Ναυάγησαν» και οι τέσσερις υποψήφιοι διεθνείς
- Γλυκά Νερά: Οι πρώτες εικόνες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν – Συγκλονιστικό βίντεο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις