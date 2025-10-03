Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σε μέλη συμμορίας της τουρκικής μαφίας στην Αθήνα θα έφτανε το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί στον Έβρο σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Την μεταφορά των όπλων είχαν αναλάβει 13 Τούρκοι, 7 άνδρες και 6 γυναίκες που συνελήφθησαν την ώρα που πέρασαν παράνομα τα σύνορα από το ποτάμι του Έβρου.

<br />

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού με τους συλληφθέντες να έχουν στην κατοχή τους 147 πιστόλια 191 γεμιστήρες και πολλά εξαρτήματα και τμήματα οπλων.

Τα 147 πιστόλια

Πρόκειται για όπλα Glock και CZ τα οποία κατασχέθηκαν ενώ οι συλληφθέντες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και κρατούνται εκεί, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης.

Η «καβάτζα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Τελικά, με περιπετειώδη τρόπο κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Να σημειωθεί ότι χθες στην συγκεκριμένη περιοχή του κάμπου Τυχερού υπήρχε ελεγχόμενη είσοδος, ενώ λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων παρατηρείται σχετική αύξηση των υδάτων στον Εβρο ποταμό που διέσχισαν οι 13 συλληφθέντες,