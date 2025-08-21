Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Μέλη συμμορίας της τουρκικής μαφίας με πλοκάμια σε Ελλάδα και Ισπανία είναι οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τα συγκεκριμένα άτομα είχαν μπει στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών από τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι έκαναν πολυτελή ζωή χωρίς να ασκούν κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι διέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες δραστηριότητες.

Ο αρχηγός Ρέιζ

Ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες είναι ένας 29χρονος, γνωστός ως Ρέιζ, που φέρεται να είναι αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες στην Τουρκία. Μάλιστα σε βάρος του εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Τουρκίας για 7 αδικήματα μεταξύ των οποίων και για ανθρωποκτονία.

Ο 29χρονος μαζί με τη σύζυγό του είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο όπως και οι υπόλοιπο συλληφθέντες.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος είχε στενές επαφές και με εγκληματική ομάδα στην Τουρκία καθώς και με δύο Τούρκους μαφιόζους στην Ισπανία που φέρεται να έχουν συντονιστικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα ταξίδια στην Ισπανία

Μάλιστα τους προηγούμενους μήνες ο 29χρονος έκανε τουλάχιστον δύο ταξίδια στην Ισπανία και υπήρξε συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις επαφές που είχε εκεί μεταξύ των ελληνικών και των ισπανικών Αρχών.

Μαζί με τον 29χρονο συνελήφθη και ο αδερφός του είχε έρθει μαζί του στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας των δύο ανδρών είναι γνωστός έμπορος ναρκωτικών στην Τουρκία. Μάλιστα έχει το προσωνύμιο «μάγειρας» καθώς «ειδικεύεται» στην επεξεργασία ηρωίνης.

Το θωρακισμένο όχημα

Εκτός από τις 6 συλλήψεις η Αστυνομία προχώρησε και στην κατάσχεση 4 πολυτελών οχημάτων. Πρόκειται για 3 Porche Cayen και μια θωρακισμένη Mercedes.

Μάλιστα το θωρακισμένο όχημα έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού είναι κλειδωμένο και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να το ανοίξουν και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα εντός του οχήματος.

Οι σημειώσεις

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρουν για τις Αρχές έχουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν με ποσά, ονόματα και ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά.

Η αστυνομική επιχείρηση επικεντρώθηκε σε τρεις μονοκατοικίες – βίλες σε Μαραθώνα, Νέο Βουτζά και Ωρωπό.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 26, 36, 29, 27 και 25 ετών. Μαζί με τον 28χρονο εντοπίστηκαν και άλλοι δύο Τούρκοι για τους οποίους δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στις έρευνες που έγιναν στις μονοκατοικίες εντοπίστηκαν οι παραπάνω σημειώσεις και παράλληλα 1 μαύρο πιστόλι και μία γεμιστήρα «GLOCK», με 10 φυσίγγια των 9mm, 3 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη ινδική κάνναβη, συνολικού καθαρού βάρους 12,5 γραμμαρίων, 7 κινητά τηλέφωνα, 3.614 ευρώ, αποδείξεις αγοράς αγαθών 8.639 ευρώ.

Στον εισαγγελέα

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα και τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.