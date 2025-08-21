Την ώρα που η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακούργηματος σε βάρος των έξι Τούρκων που συνελήφθησαν χθες Τετάρτη κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τα σημειώματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Όπως προκύπτει οι συλληφθέντες ζούσαν με ιδιαίτερη πολυτέλεια, νοικιάζοντας πολυτελή σπίτια ενώ κατείχαν ακριβά αυτοκίνητα.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και στους έξι Τούρκους

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των έξι Τούρκων που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Η αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα χθες το πρωί στις περιοχές της Αττικής – Νέος Βουτζάς, Μαραθώνας και Ωρωπός – φέρνοντας στο φως τη δράση κυκλώματος Τούρκων υπηκόων που είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 25 έως 36 ετών, τα οποία φαίνεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους μέσα στην ομάδα: από απλή κατοχή ναρκωτικών μέχρι εμπλοκή σε διακίνηση και κατοχή όπλων.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοχή των έξι Τούρκων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε αυτές έγραψαν ποσά και ονόματα των πελατών του κυκλώματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας: