Δύο Τούρκοι ηλικίας 62 και 72 ετών συνελήφθησαν στη Χίο για λαθρεμπόριο κινητών τηλεφώνων προς την Τουρκία.

Η σύλληψή τους έγινε από το Λιμενικό μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ, λίγο πριν αναχωρήσουν με ιστιοπλοϊκό από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 62χρονος είχε μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών αφού φέρεται να σχετίζεται με κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος στη γειτονική χώρα. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο σκοπός του λαθρεμπορίου των χιλιάδων κινητών τηλεφώνων να ήταν η διοχέτευσή τους σε εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας.

Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία

Οι δύο Τούρκοι συνελήφθησαν για παράβαση των διατάξεων του Ν.5222/25 “Περί λαθρεμπορίου (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)” την περασμένη Πέμπτη (11/09/2025) από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας – Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (E.Y.Π.).

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Λιμενικό σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος, σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δύο άνδρας πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις χιλιάδες (4.000) κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.

Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Χιλιάδες κινητά χωρίς συσκευασίες

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία.

Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (695.000) ευρώ.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το Ι/Φ σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των χιλίων οκτακοσίων πενήντα πέντε (1.855) ευρώ και των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (2.370) λιρών Τουρκίας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χίου, μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο υπόψη κύκλωμα.