«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος, καταζητούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 25χρονος Τούρκος υπήκοος κατηγορούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο άνδρας συνελήφθη κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς είχε εκδοθεί εις βάρος του από τις τουρκικές αρχές διεθνές ένταλμα (ερυθρά αγγελία).

Ο 25χρονος κατηγορείται ότι συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές.

Στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην εντοπιστούν εύκολα, κατά τη διαφυγή τους από το τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε από την αστυνομία στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.