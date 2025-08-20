«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος, καταζητούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία
Ο συλληφθείς φέρεται ότι είχε συμμετοχή σε ανθρωποκτονία στην Κωνσταντινούπολη. Εις βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα από τις τουρκικές αρχές.
Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 25χρονος Τούρκος υπήκοος κατηγορούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο άνδρας συνελήφθη κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς είχε εκδοθεί εις βάρος του από τις τουρκικές αρχές διεθνές ένταλμα (ερυθρά αγγελία).
Ο 25χρονος κατηγορείται ότι συνέδραμε σε ανθρωποκτονία ατόμου που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές.
Στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην εντοπιστούν εύκολα, κατά τη διαφυγή τους από το τόπο του εγκλήματος.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε από την αστυνομία στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
