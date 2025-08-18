Συνελήφθη Βραζιλιάνος στο «Ελ. Βενιζέλος» για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε καταπιεί 100 «αυγά» κοκαΐνης

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε σήμερα το πρωί άνδρας από τη Βραζιλία στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε καταπιεί και μετέφερε στο σώμα του εκατό «αυγά», που περιείχαν κοκαΐνη.

Από το Σάο Πάολο μέσω Γαλλίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο διακινητής των ναρκωτικών έφθασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας μέσω Γαλλίας, προερχόμενος από το Σάο Πάολο.

Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα τις σχετικές εικόνες που είναι χαρακτηριστικές.

Στις ακτινογραφίες διακρίνονται οι συσκευασίες που είχε καταπιεί με τους γιατρούς να εντοπίζουν 100 κάψουλες των 11 γραμμαρίων η καθεμία.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διακίνησης ναρκωτικών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού αν άνοιγε στο στομάχι του έστω και μία συσκευασία, σε λίγα λεπτά θα είχε πεθάνει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε ξεπερνάει το ένα κιλό.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.