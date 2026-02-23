Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές στους δασμούς Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει παγκόσμιους δασμούς 15% για 150 ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 20 Φεβρουαρίου, η οποία ακύρωσε τους «γενικούς» δασμούς που ήταν στο επίκεντρο του πρώτου έτους της θητείας του.

Πρόκειται για μια βεβιασμένη μετάβαση που προκάλεσε για άλλη μια φορά σύγχυση στο παγκόσμιο εμπόριο, δημιουργεί ωστόσο και σαφείς νικητές και ηττημένους.

Πολλοί εισαγωγείς από χώρες που προσέφεραν σημαντικές παραχωρήσεις στον Τραμπ κατά το παρελθόν έτος — και ως αποτέλεσμα έφτασαν σε χαμηλότερα δασμολογικά ποσοστά — αναμένεται να δουν τα ποσοστά τους να αυξάνονται. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που ο Τραμπ επανειλημμένα επέκρινε και προσπάθησε να τιμωρήσει κατά τους πρώτους 13 μήνες της δεύτερης θητείας του, αναμένεται να έχουν μια μικρή ανάπαυλα, τουλάχιστον για την ώρα.

Συνολικά, το δασμολογικό ποσοστό των ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι τα ποσοστά των περισσότερων χωρών θα μειωθούν, αλλά ο αντίκτυπος θα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Ιταλία προετοιμάζονται για υψηλότερα ποσοστά — και ήδη διαμαρτύρονται — ενώ οι κύριοι αντίπαλοι του Τραμπ, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και ο Καναδάς, αναμένεται να δουν τα ποσοστά τους να μειώνονται.

Όπως το έθεσε η Capital Economics σε μια ανάλυση της κατάστασης για το Ηνωμένο Βασίλειο, «αυτό είναι κάτι σαν ένα… “άντε χάσου”», αλλά ο Τραμπ έχει λίγες επιλογές καθώς εφαρμόζει νέους δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974.

«Το άρθρο 122 ορίζει ρητά ότι κάθε δασμός πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις», σημείωσαν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η τρέχουσα ρύθμιση — που θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη — είναι πιθανό να αλλάξει γρήγορα, καθώς αναμένονται περισσότερες κινήσεις από τον Λευκό Οίκο και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης όσον αφορά τους δασμούς.

Μάλιστα, τη Δευτέρα το πρωί, σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τις διάφορες εξουσίες που έχει στη διάθεσή του για να επιβάλει δασμούς με «πολύ πιο ισχυρό και επιθετικό τρόπο» και απείλησε τις χώρες που ενδέχεται να προσπαθήσουν να «παίξουν παιχνίδια» τώρα που η εξουσία του σε θέματα δασμών έχει περιοριστεί.

Σημειώνεται ότι οι δασμολογικοί συντελεστές για προϊόντα που έχουν διαπραγματευτεί ξεχωριστά, όπως ο χάλυβας, τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ημιαγωγοί, τα κρίσιμα ορυκτά και τα γεωργικά προϊόντα, δεν επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Αυτοί που αντιμετωπίζουν πλέον υψηλότερους δασμούς

Το συνολικό δασμολογικό βάρος για τις χώρες που εξάγουν στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθεί μετά τις πρόσφατες κινήσεις.

Το Tax Foundation εκτιμά ότι οι νέοι δασμοί 15% του άρθρου 122 θα αποφέρουν περίπου το 70% των εσόδων που θα είχαν συγκεντρωθεί τους επόμενους πέντε μήνες βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977 (IEEPA), τον οποίο το ανώτατο δικαστήριο έκρινε παράνομο.

Το Yale Budget Lab υπολόγισε ότι ο συνολικός μέσος πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ ήταν 16% πριν από την απόφαση, στη συνέχεια μειώθηκε στο 9,1% όταν καταργήθηκαν οι δασμοί του IEEPA (ενώ παρέμειναν άλλοι δασμοί για συγκεκριμένους τομείς) και τώρα αναμένεται να αυξηθεί στο 13,7% μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί την Τρίτη.

Αυτό το χαμηλότερο συνολικό ποσοστό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των χωρών θα δει το πραγματικό ποσοστό τους να μειώνεται. Ωστόσο, οι χώρες που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί ευνοϊκές συμφωνίες αποτελούν αξιοσημείωτη εξαίρεση, καθώς ο Τραμπ προχωρά — προς το παρόν — σε αυτό το «ενιαίο» ποσοστό 15%.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τεταμένες διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε χαμηλότερα ποσοστά σε πολλές περιπτώσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διαπραγματευτεί ένα ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή 10% σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο.

Τώρα, υπολογισμοί της Global Trade Alert δείχνουν ότι ο συνολικός δασμολογικός συντελεστής του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να αυξηθεί από 8,3% σε 10,3% στο νέο πλαίσιο. Ομοίως, οι εισαγωγείς από την ΕΕ θα αντιμετωπίσουν επίσης αύξηση του συντελεστή, με τη Γαλλία και την Ιταλία να προηγούνται και να αναμένεται αύξηση 1% ή περισσότερο.

Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν επίσης αυξήσεις των δασμών, σύμφωνα με την ομάδα, μετά τη σύναψη δικών τους συμφωνιών για χαμηλότερα ποσοστά που τώρα φαίνεται να είναι αβέβαια.

Οι αλλαγές αυτές προφανώς έχουν ήδη προκαλέσει διαμαρτυρίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται την εμπορική πολιτική εκ μέρους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ζήτησε σε νέα δήλωση το Σαββατοκύριακο από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τους όρους που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», ανέφερε η κοινή δήλωση, ζητώντας «πλήρη σαφήνεια» από τον Λευκό Οίκο. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρότεινε να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας που είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί.

Μια σειρά νικητών (προς το παρόν)

Άλλες χώρες — συμπεριλαμβανομένων πολλών που έχουν έρθει σε δραματική σύγκρουση με τον Τραμπ κατά το παρελθόν έτος — αναμένεται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά.

Ένας σημαντικός νικητής προς το παρόν είναι η Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις εκεί ήταν οι πιο τεταμένες κατά το παρελθόν έτος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Global Trade Alert, οι Κινέζοι εισαγωγείς αναμένεται να δουν μια πτώση στα συνολικά ποσοστά από περίπου 37% σε 30%.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Κίνα στις 31 Μαρτίου για μια τριήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τους δασμούς και άλλα ζητήματα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Βραζιλία αντιμετώπισε επίσης εξαιρετικά υψηλούς «έκτακτους» δασμούς, οι οποίοι έχουν πλέον καταργηθεί. Ο δασμός της χώρας αυτής θα μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ, από περίπου 26% σε 12,8%.

Άλλες χώρες που είχαν διακυμάνσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατά το παρελθόν έτος — όπως η Ινδία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ — είναι όλες έτοιμες για χαμηλότερους συντελεστές.

Οι γείτονες των ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, θα δουν μείωση μετά την κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στις δύο αυτές χώρες για τη φαρμακευτική ουσία φαιντανύλη.

Τα περισσότερα εμπορεύματα που διακινούνται στη Βόρεια Αμερική υπόκεινται ήδη σε χαμηλούς δασμούς βάσει της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA), οπότε η άμεση επίδραση εκεί μπορεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα επιπλοκή, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει τον πόλεμο των λέξεων, ιδίως με τον Καναδά.

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα περιελάμβανε επίσης ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο γιορτάζεται η νίκη της αμερικανικής ομάδας χόκεϊ ανδρών επί του Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον ίδιο τον Τραμπ να σκοράρει ένα γκολ.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο πρόεδρος να χτυπά έναν Καναδό παίκτη στο πρόσωπο και στη συνέχεια να χαμογελάει ευτυχισμένος…

