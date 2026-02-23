newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές στους δασμούς Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 20:31

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές στους δασμούς Τραμπ

Οι πρώτοι νικητές και ηττημένοι αναδύονται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναδιαμορφώνει το καθεστώς των δασμών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει παγκόσμιους δασμούς 15% για 150 ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 20 Φεβρουαρίου, η οποία ακύρωσε τους «γενικούς» δασμούς που ήταν στο επίκεντρο του πρώτου έτους της θητείας του.

Πρόκειται για μια βεβιασμένη μετάβαση που προκάλεσε για άλλη μια φορά σύγχυση στο παγκόσμιο εμπόριο, δημιουργεί ωστόσο και σαφείς νικητές και ηττημένους.

Πολλοί εισαγωγείς από χώρες που προσέφεραν σημαντικές παραχωρήσεις στον Τραμπ κατά το παρελθόν έτος — και ως αποτέλεσμα έφτασαν σε χαμηλότερα δασμολογικά ποσοστά — αναμένεται να δουν τα ποσοστά τους να αυξάνονται. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που ο Τραμπ επανειλημμένα επέκρινε και προσπάθησε να τιμωρήσει κατά τους πρώτους 13 μήνες της δεύτερης θητείας του, αναμένεται να έχουν μια μικρή ανάπαυλα, τουλάχιστον για την ώρα.

Συνολικά, το δασμολογικό ποσοστό των ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι τα ποσοστά των περισσότερων χωρών θα μειωθούν, αλλά ο αντίκτυπος θα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Ιταλία προετοιμάζονται για υψηλότερα ποσοστά — και ήδη διαμαρτύρονται — ενώ οι κύριοι αντίπαλοι του Τραμπ, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και ο Καναδάς, αναμένεται να δουν τα ποσοστά τους να μειώνονται.

Όπως το έθεσε η Capital Economics σε μια ανάλυση της κατάστασης για το Ηνωμένο Βασίλειο, «αυτό είναι κάτι σαν ένα… “άντε χάσου”», αλλά ο Τραμπ έχει λίγες επιλογές καθώς εφαρμόζει νέους δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974.

«Το άρθρο 122 ορίζει ρητά ότι κάθε δασμός πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις», σημείωσαν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η τρέχουσα ρύθμιση — που θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη — είναι πιθανό να αλλάξει γρήγορα, καθώς αναμένονται περισσότερες κινήσεις από τον Λευκό Οίκο και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης όσον αφορά τους δασμούς.

Μάλιστα, τη Δευτέρα το πρωί, σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τις διάφορες εξουσίες που έχει στη διάθεσή του για να επιβάλει δασμούς με «πολύ πιο ισχυρό και επιθετικό τρόπο» και απείλησε τις χώρες που ενδέχεται να προσπαθήσουν να «παίξουν παιχνίδια» τώρα που η εξουσία του σε θέματα δασμών έχει περιοριστεί.

Σημειώνεται ότι οι δασμολογικοί συντελεστές για προϊόντα που έχουν διαπραγματευτεί ξεχωριστά, όπως ο χάλυβας, τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ημιαγωγοί, τα κρίσιμα ορυκτά και τα γεωργικά προϊόντα, δεν επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Αυτοί που αντιμετωπίζουν πλέον υψηλότερους δασμούς

Το συνολικό δασμολογικό βάρος για τις χώρες που εξάγουν στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθεί μετά τις πρόσφατες κινήσεις.

Το Tax Foundation εκτιμά ότι οι νέοι δασμοί 15% του άρθρου 122 θα αποφέρουν περίπου το 70% των εσόδων που θα είχαν συγκεντρωθεί τους επόμενους πέντε μήνες βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977 (IEEPA), τον οποίο το ανώτατο δικαστήριο έκρινε παράνομο.

Το Yale Budget Lab υπολόγισε ότι ο συνολικός μέσος πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ ήταν 16% πριν από την απόφαση, στη συνέχεια μειώθηκε στο 9,1% όταν καταργήθηκαν οι δασμοί του IEEPA (ενώ παρέμειναν άλλοι δασμοί για συγκεκριμένους τομείς) και τώρα αναμένεται να αυξηθεί στο 13,7% μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί την Τρίτη.

Αυτό το χαμηλότερο συνολικό ποσοστό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των χωρών θα δει το πραγματικό ποσοστό τους να μειώνεται. Ωστόσο, οι χώρες που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί ευνοϊκές συμφωνίες αποτελούν αξιοσημείωτη εξαίρεση, καθώς ο Τραμπ προχωρά — προς το παρόν — σε αυτό το «ενιαίο» ποσοστό 15%.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τεταμένες διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε χαμηλότερα ποσοστά σε πολλές περιπτώσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διαπραγματευτεί ένα ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή 10% σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο.

Τώρα, υπολογισμοί της Global Trade Alert δείχνουν ότι ο συνολικός δασμολογικός συντελεστής του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να αυξηθεί από 8,3% σε 10,3% στο νέο πλαίσιο. Ομοίως, οι εισαγωγείς από την ΕΕ θα αντιμετωπίσουν επίσης αύξηση του συντελεστή, με τη Γαλλία και την Ιταλία να προηγούνται και να αναμένεται αύξηση 1% ή περισσότερο.

Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν επίσης αυξήσεις των δασμών, σύμφωνα με την ομάδα, μετά τη σύναψη δικών τους συμφωνιών για χαμηλότερα ποσοστά που τώρα φαίνεται να είναι αβέβαια.

Οι αλλαγές αυτές προφανώς έχουν ήδη προκαλέσει διαμαρτυρίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται την εμπορική πολιτική εκ μέρους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ζήτησε σε νέα δήλωση το Σαββατοκύριακο από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τους όρους που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», ανέφερε η κοινή δήλωση, ζητώντας «πλήρη σαφήνεια» από τον Λευκό Οίκο. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρότεινε να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας που είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί.

Μια σειρά νικητών (προς το παρόν)

Άλλες χώρες — συμπεριλαμβανομένων πολλών που έχουν έρθει σε δραματική σύγκρουση με τον Τραμπ κατά το παρελθόν έτος — αναμένεται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά.

Ένας σημαντικός νικητής προς το παρόν είναι η Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις εκεί ήταν οι πιο τεταμένες κατά το παρελθόν έτος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Global Trade Alert, οι Κινέζοι εισαγωγείς αναμένεται να δουν μια πτώση στα συνολικά ποσοστά από περίπου 37% σε 30%.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Κίνα στις 31 Μαρτίου για μια τριήμερη επίσκεψη με επίκεντρο τους δασμούς και άλλα ζητήματα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Βραζιλία αντιμετώπισε επίσης εξαιρετικά υψηλούς «έκτακτους» δασμούς, οι οποίοι έχουν πλέον καταργηθεί. Ο δασμός της χώρας αυτής θα μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ, από περίπου 26% σε 12,8%.

Άλλες χώρες που είχαν διακυμάνσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατά το παρελθόν έτος — όπως η Ινδία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ — είναι όλες έτοιμες για χαμηλότερους συντελεστές.

Οι γείτονες των ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, θα δουν μείωση μετά την κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στις δύο αυτές χώρες για τη φαρμακευτική ουσία φαιντανύλη.

Τα περισσότερα εμπορεύματα που διακινούνται στη Βόρεια Αμερική υπόκεινται ήδη σε χαμηλούς δασμούς βάσει της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA), οπότε η άμεση επίδραση εκεί μπορεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα επιπλοκή, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει τον πόλεμο των λέξεων, ιδίως με τον Καναδά.

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα περιελάμβανε επίσης ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο γιορτάζεται η νίκη της αμερικανικής ομάδας χόκεϊ ανδρών επί του Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον ίδιο τον Τραμπ να σκοράρει ένα γκολ.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο πρόεδρος να χτυπά έναν Καναδό παίκτη στο πρόσωπο και στη συνέχεια να χαμογελάει ευτυχισμένος…

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Financial Times
Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Σύνταξη
Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο