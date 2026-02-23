Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.
Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ένα επτάχρονο αγόρι το οποίο όπως αποδείχτηκε κατανάλωσε, χωρίς να το γνωρίζει, αλκοόλ. Ο ανήλικος, μαζί με τους γονείς, βρέθηκε το Σάββατο (21/02) σε κατάστημα εστίασης του Ρεθύμνου και παρήγγειλε χυμό βύσσινο. Όπως αποδείχτηκε ο χυμός περιείχε αλκοόλ.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και είναι πλέον καλά στην υγεία του.
Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
Στο καρναβάλι της πόλης
Στο μεταξύ, συνολικά 33 ήταν τα περιστατικά μέθης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ρεθυμνιώτικου καρναβαλιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, έξι από τους 33 ανθρώπους που κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ήταν ανήλικοι με την αστυνομία να ερευνά τις υποθέσεις και να προχωρά σε συλλήψεις γονέων για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
