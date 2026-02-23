Φιορεντίνα – Πίζα 1-0: Ο Κιν έβγαλε τους Βιόλα από την επικίνδυνη ζώνη
Η Φιορεντίνα νίκησε με 1-0 την Πίζα και βγήκε απο την επικίνδυνη ζώνη.
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- Αθωώνονται τα φάρμακα για τη χοληστερόλη - «Ανύπαρκτες» οι περισσότερες παρενέργειες
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Με πρωταγωνιστή τον Μόιζε Κιν, η Φιορεντίνα νίκησε εντός έδρας την Πίζα με 1-0 για την 26η αγωνιστική της Serie A και… ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη.
Ο Ιταλός επιθετικός σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε το τρίποντο στους Βιόλα, που έφτασαν τους 24 πόντους και ανέβηκαν στην 16η θέση της βαθμολογίας, στην ισοβαθμία με Κρεμονέζε (17η) και Λέτσε (18η).
Από την άλλη, η Πίζα έμεινε στους 15 πόντους και στην 19η θέση της βαθμολογίας, με την Serie B να είναι πλέον όλο και πιο κοντά.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό με τον Μόιζε Κιν. Οι Βιόλα μετά το 1-0 είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν, παρά τις φάσεις που δημιούργησαν. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά, δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία των γηπεδούχων και μοιραία έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από την Φλωρεντία.
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό (78′ Κομούτσο), Πόνγκρατσιτς, Ρανιέρι, Παρίζι, Εντούρ, Φατζιόλι (88’ Φαμπιάν), Μπρεσιανίνι, Χάρισον, Κεν (86’ Πίκολι), Σόλομον (78′ Φατσίνι).
ΠΙΖΑ: Αντράντε, Κανεστρέλι, Καράτσιολο, Μποζίνοφ, Τουρέ (67′ Κουαδράδο), Μαρίν, Λογιόλα (46’ Ντουροσίμνι), Ανγκόρι, Μορέο (76′ Πιτσινίνι), Ίλινγκ (46’ Μέιστερ), Στοϊλίκοβιτς (46’ Αεμπίσερ).
Η 26η αγωνιστική:
Παρασκευή 20/02
Σασουόλο-Βερόνα 3-0
Σάββατο 21/02
Γιουβέντους-Κόμο 0-2
Λέτσε-Ίντερ 0-2
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Κυριακή 22/02
Τζένοα-Τορίνο 3-0
Αταλάντα-Νάπολι 2-1
Μίλαν-Πάρμα 0-1
Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0
Δευτέρα 23/02
Φιορεντίνα-Πίζα 1-0
Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Παρασκευή 27/02
Πάρμα-Κάλιαρι 21:45
Σάββατο 28/02
Κόμο-Λέτσε 16:00
Βερόνα-Νάπολι 19:00
Ίντερ-Τζένοα 21:45
Κυριακή 01/03
Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30
Σασουόλο-Αταλάντα 16:00
Τορίνο-Λάτσιο 19:00
Ρόμα-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 02/03
Πίζα-Μπολόνια 19:30
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45
- Φιορεντίνα – Πίζα 1-0: Ο Κιν έβγαλε τους Βιόλα από την επικίνδυνη ζώνη
- Η προπόνηση του Ολυμπιακού στην BayArenA – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Οι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους της για τον αγώνα με την Λεβερκούζεν
- Ξεκίνημα της σεζόν με νίκη για τον Ντουπλάντις, άφησε 3ο τον Εμμανουήλ Καραλή
- Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία του Κουρασάο κι έτσι δεν θα ξεπεράσει τον Ρεχάγκελ
- «Είναι σαν τον Μαραντόνα…» – Ποιον παίκτη της Σίτι αποθέωσε ο Φρανκ Λεμπέφ
- Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
- Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις