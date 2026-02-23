Φιορεντίνα – Πίζα 1-0: Ο Κιν έβγαλε τους Βιόλα από την επικίνδυνη ζώνη

Με πρωταγωνιστή τον Μόιζε Κιν, η Φιορεντίνα νίκησε εντός έδρας την Πίζα με 1-0 για την 26η αγωνιστική της Serie A και… ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Ιταλός επιθετικός σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε το τρίποντο στους Βιόλα, που έφτασαν τους 24 πόντους και ανέβηκαν στην 16η θέση της βαθμολογίας, στην ισοβαθμία με Κρεμονέζε (17η) και Λέτσε (18η).

Από την άλλη, η Πίζα έμεινε στους 15 πόντους και στην 19η θέση της βαθμολογίας, με την Serie B να είναι πλέον όλο και πιο κοντά.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό με τον Μόιζε Κιν. Οι Βιόλα μετά το 1-0 είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν, παρά τις φάσεις που δημιούργησαν. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά, δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία των γηπεδούχων και μοιραία έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από την Φλωρεντία.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό (78′ Κομούτσο), Πόνγκρατσιτς, Ρανιέρι, Παρίζι, Εντούρ, Φατζιόλι (88’ Φαμπιάν), Μπρεσιανίνι, Χάρισον, Κεν (86’ Πίκολι), Σόλομον (78′ Φατσίνι).

ΠΙΖΑ: Αντράντε, Κανεστρέλι, Καράτσιολο, Μποζίνοφ, Τουρέ (67′ Κουαδράδο), Μαρίν, Λογιόλα (46’ Ντουροσίμνι), Ανγκόρι, Μορέο (76′ Πιτσινίνι), Ίλινγκ (46’ Μέιστερ), Στοϊλίκοβιτς (46’ Αεμπίσερ).

Η 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 20/02

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

Σάββατο 21/02

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

Λέτσε-Ίντερ 0-2

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 22/02

Τζένοα-Τορίνο 3-0

Αταλάντα-Νάπολι 2-1

Μίλαν-Πάρμα 0-1

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0

Δευτέρα 23/02

Φιορεντίνα-Πίζα 1-0

Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Πάρμα-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο 28/02

Κόμο-Λέτσε 16:00

Βερόνα-Νάπολι 19:00

Ίντερ-Τζένοα 21:45

Κυριακή 01/03

Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30

Σασουόλο-Αταλάντα 16:00

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/03

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45