Μπολόνια – Φιορεντίνα 1-2: Οι «βιόλα» αισιοδοξούν ενόψει συνέχειας μετά το διπλό-κλειδί

Αήττητη για τέταρτο σερί παιχνίδι η Φιορεντίνα, η οποία αυτή τη φορά μπόρεσε να νικήσει την Μπολόνια στο «Ρενάτο Νταλ’ Άρα» επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Serie A, δείχνοντας πως έχει βρει ρυθμό και θα παλέψει για την παραμονή της.

Οι «βιόλα» βγήκαν έτσι από την επικίνδυνη ζώνη, έστω και προσωρινά, όντας στην 17η θέση με 17 πόντους, όσους και η Λέτσε με παιχνίδι λιγότερο όμως κόντρα στη Μίλαν. Οι «ροσομπλού» από την πλευρά τους έμειναν στους 30 πόντους, αλλά διατηρούν τις ελπίδες τους για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Φιορεντίνα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 19′ με τον Ρολάντο Μαντράγκορα, ενώ ο Ρομπέρτο Πίκολι έκανε το 2-0 στο 45′ ύστερα από υπόδειξη του VAR. Το μόνο που κατάφερε η Μπολόνια ήταν να μειώσει στο 88′ με τον Τζιοβάνι Φαμπιάν.

Η 21η αγωνιστική:

Παρασκευή 16/1

Πίζα-Αταλάντα 1-1

Σάββατο 17/1

Ουντινέζε-Ίντερ 0-1

Νάπολι-Σασουόλο 1-0

Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0

Κυριακή 18/1

Πάρμα-Τζένοα 0-0

Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2

Τορίνο-Ρόμα (19:00)

Μίλαν-Λέτσε (21:45)

Δευτέρα 19/1

Κρεμονέζε-Βερόνα (19:30)

Λάτσιο-Κόμο (21:45)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (22η) αγωνιστική:

Παρασκευή 23/1

Ίντερ-Πίζα 21:45

Σάββατο 24/1

Κόμο-Τορίνο 16:00

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 19:00

Λέτσε-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 25/1

Σασουόλο-Κρεμονέζε 13:30

Αταλάντα-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Μπολόνια 16:00

Γιουβέντους-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Μίλαν 21:45

Δευτέρα 26/1

Βερόνα-Ουντινέζε 21:45