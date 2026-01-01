Κινδυνεύει να τελειώσει πρόωρα η σχέση Κεν – Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας διετίας και το κλίμα αβεβαιότητας αγγίζει πλέον και ποδοσφαιριστές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακλόνητοι. Ανάμεσά τους και ο Μοϊζε Κεν, του οποίου η παρουσία στη Φλωρεντία μοιάζει ξαφνικά λιγότερο δεδομένη, παρά το γεγονός ότι αποκτήθηκε για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή.

Η ήττα στην Πάρμα επιβεβαίωσε ότι η κρίση δεν είναι συγκυριακή. Η Φιορεντίνα εμφανίζεται χωρίς σταθερή ταυτότητα και με περιορισμένες επιθετικές λύσεις, ενώ η στήριξη στον προπονητή Πάολο Βανόλι δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει την εικόνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικείμενη άφιξη του Φάμπιο Παρατίτσι σε ρόλο τεχνικού διευθυντή ενδέχεται να λειτουργήσει καταλυτικά. Ο έμπειρος παράγοντας είναι γνωστός για τις ριζικές αποφάσεις του σε περιόδους κρίσης και δεν αποκλείεται να επαναξιολογήσει ακόμη και επιλογές πρώτης γραμμής.

Ο Κεν, με απολογισμό τέσσερα γκολ στις πρώτες δεκαεπτά αγωνιστικές της Serie A και μία ακόμη ευρωπαϊκή επιτυχία, δεν κατάφερε να γίνει ο επιθετικός-ηγέτης που προσδοκούσε το κοινό. Η απόδοσή του κινήθηκε σε ρηχά νερά, συχνά εγκλωβισμένη στη συνολική δυσλειτουργία της ομάδας, γεγονός που άνοιξε τη συζήτηση για το αν μπορεί να αποτελέσει «ανταλλάξιμο» περιουσιακό στοιχείο σε μια πιθανή αναδιάρθρωση του ρόστερ.

Το ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους δεν είναι καινούργιο. Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε προσέγγιση από την Παρί FC, η οποία δεν προχώρησε, όμως πλέον το τοπίο δείχνει διαφορετικό. Στο παρασκήνιο ακούγονται ξανά τα ονόματα της Μίλαν και της Ρόμα, δύο ομάδων που αναζητούν ενίσχυση στην επίθεση και ενδέχεται να δουν στον Ιταλό διεθνή μια λύση άμεσης ανάγκης, εφόσον προκύψουν αποχωρήσεις από τα δικά τους ρόστερ.

Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο ίδιος ο Παρατίτσι έχει ιστορικό με τον Κεν, καθώς στο παρελθόν είχε χειριστεί τη μετακίνησή του από τη Γιουβέντους στο εξωτερικό. Αυτή η γνώση του ποδοσφαιριστή, τόσο αγωνιστικά όσο και ως επενδυτικό asset, ενισχύει τα σενάρια ότι μια απόφαση μπορεί να ληφθεί γρήγορα και χωρίς συναισθηματικούς δισταγμούς.

Καθώς πλησιάζει το άνοιγμα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Φιορεντίνα θα προχωρήσει σε αλλαγές, αλλά πόσο βαθιές θα είναι αυτές. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παραμονή του Μόιζε Κεν κάθε άλλο παρά βέβαιη μοιάζει. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές, τόσο για το μέλλον του παίκτη όσο και για την κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι «βιόλα» σε μια σεζόν που κινδυνεύει να ξεφύγει από τον αρχικό σχεδιασμό.