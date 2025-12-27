Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0: Ο Σόρενσεν «εκτέλεσε» τους Βιόλα

Ακόμη ένα απογοητευτικό μεσημέρι βίωσε η Φιορεντίνα, η οποία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια και γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Πάρμα.

Οι «βιόλα» είχαν τον έλεγχο και περισσότερες τελικές (23-13), όμως αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια.

Η Πάρμα βρήκε τη στιγμή της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και δεν τη σπατάλησε. Στο 48ο λεπτό ο Πελεγκρίνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Σόρενσεν εκτέλεσε για το 1-0, σκορ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Παρά τις αλλαγές και την αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε, η Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε, με τους «παρμένζι» να αντέχουν και να πανηγυρίζουν ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους 17 βαθμούς και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Serie A:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 27/12

Τορίνο-Κάλιαρι 27/12

Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12

Πίζα-Γιουβέντους 27/12

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Γιουβέντους 29

Μπολόνια 25 -15αγ.

Κόμο 24 -15αγ.

Λάτσιο 23

Αταλάντα 22

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Ουντινέζε 21

Τορίνο 20

Πάρμα 17

Λέτσε 16 -15αγ.

Κάλιαρι 15

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9 -17αγ.