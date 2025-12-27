Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0: Ο Σόρενσεν «εκτέλεσε» τους Βιόλα
H Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πάρμα, από την οποία ηττήθηκε εκτός έδρας με 1-0 για τη 17η αγωνιστική της Serie A, επιστρέφοντας στις ήττες μετά την ευρεία νίκη επί της Ουντινέζε.
- Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την Δευτέρα στη Φλόριντα – Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στο Κόσοβο - Αναζητείται έξοδος από την πολιτική κρίση
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
Ακόμη ένα απογοητευτικό μεσημέρι βίωσε η Φιορεντίνα, η οποία, λίγες ημέρες μετά το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια και γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Πάρμα.
Οι «βιόλα» είχαν τον έλεγχο και περισσότερες τελικές (23-13), όμως αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια.
Η Πάρμα βρήκε τη στιγμή της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και δεν τη σπατάλησε. Στο 48ο λεπτό ο Πελεγκρίνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Σόρενσεν εκτέλεσε για το 1-0, σκορ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.
Παρά τις αλλαγές και την αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε, η Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε, με τους «παρμένζι» να αντέχουν και να πανηγυρίζουν ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους 17 βαθμούς και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Serie A:
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 27/12
Τορίνο-Κάλιαρι 27/12
Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12
Πίζα-Γιουβέντους 27/12
Μίλαν-Βερόνα 28/12
Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
Αταλάντα-Ίντερ 28/12
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 33 -15αγ.
Μίλαν 32 -15αγ.
Νάπολι 31 -15αγ.
Ρόμα 30
Γιουβέντους 29
Μπολόνια 25 -15αγ.
Κόμο 24 -15αγ.
Λάτσιο 23
Αταλάντα 22
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21
Ουντινέζε 21
Τορίνο 20
Πάρμα 17
Λέτσε 16 -15αγ.
Κάλιαρι 15
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -15αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9 -17αγ.
- LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
- Ξανά στην κορυφή η Άρσεναλ (2-1), τρίτη σερί νίκη για την Λίβερπουλ (2-1)
- Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
- Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0: Ο Σόρενσεν «εκτέλεσε» τους Βιόλα
- Άρης: Πότε θα είναι διαθέσιμοι οι Αλφαρέλα και Μεντίλ
- Όταν οι 3 «εκλεκτοί» των Λανουά, Βαλέρι κάνουν λάθη
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
- LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις