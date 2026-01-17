Θλίψη στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο πρόεδρος της, Ρόκο Κομίσο

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα αλλά και το ιταλικό ποδόσφαιρο, αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου, έφυγε από την ζωή ο ισχυρός άνδρας των «Βιόλα», Ρόκο Κομίσο σε ηλικία 76 ετών.

Ο Ρόκο Κομίσο το τελευταίο διάστημα έδωσε μεγάλη μάχη, αφού αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, με την Φιορεντίνα να ενημερώνει με μακροσκελή ανακοίνωση για τον χαμό του προέδρου της.

Ο Κομίσο απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Φιορεντίνα το 2019 και υπό την προεδρία του οι «Βιόλα» έφτασαν δύο φορές μέχρι τον τελικό του Conference League.

Παράλληλα είχε μετοχές στη NY Cosmos στις ΗΠΑ ενώ ήταν και CEO της εταιρίας Mediacom.

Συγκινητική ήταν η ανακοίνωση της Φιορεντίνα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:

La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση. Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης.

Το Rocco B. Commisso Viola Park , το σπίτι της Φιορεντίνα, θα φέρει για πάντα το όνομά του. Ένα ανεξίτηλο σημάδι στοργής και της επιθυμίας να κοιτάξει το μέλλον των νέων. Τα δικά του αγόρια που μεγάλωσαν στην ακαδημία νέων, κερδίζοντας τρόπαια νέων και συνεχίζοντας το ταξίδι τους στις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών της Φιορεντίνα. Υπό την καθοδήγησή του, η Φιορεντίνα έφτασε σε δύο τελικούς Conference League και σε έναν τελικό Coppa Italia»