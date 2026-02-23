Πώς η γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει τη ζήτηση για ασανσέρ

Μια άλλη όψη της δημογραφικής κρίσης αποκαλύπτει έρευνα της γερμανικής εταιρείας TK Elevator, που προβλέπει πως όσο οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γερνούν πολύ και γίνονται αδύναμοι για να ανέβουν τις σκάλες, η ζήτηση για ασανσέρ θα παίρνει την ανιούσα.

«Καθώς ο πληθυσμός γερνάει – και αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη, θα συμβεί στην Κίνα όπως και παντού – υπάρχει ανάγκη να εγκατασταθούν ανελκυστήρες», δήλωσε στους Financial Times ο Ουντάι Γιαντάβ, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας.

«Βλέπουμε ότι αυτό γίνεται μια αυξανόμενη τάση… είναι ακόμα νωρίς, αλλά αρχίζει να συμβαίνει», είπε, δείχνοντας την Ιαπωνία ως παράδειγμα χώρας όπου η διαδικασία της δημογραφικής αλλαγής ήταν ήδη προχωρημένη.

Η Ιαπωνία έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, με σχεδόν το 30% να είναι άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Our World in Data. Περίπου ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, με το ποσοστό να αναμένεται να αυξηθεί στο 16% έως το 2050.

Η ζήτηση για ασανσέρ θα εκτοξευτεί

Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι η ζήτηση για εκσυγχρονισμό κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του παλιού οικιστικού αποθέματος με νέα ασανσέρ και της αναβάθμισης ήδη εγκατεστημένων μονάδων, «αυξάνεται αρκετά σημαντικά», σημείωσε ο Γιαντάβ. Υπάρχουν 22 εκατομμύρια ανελκυστήρες παγκοσμίως, εκ των οποίων το 30% είναι άνω των 20 ετών και ενδεχομένως ώριμο για ανακατασκευή, πρόσθεσε.

Η TK Elevator, η οποία πωλήθηκε από τον γερμανικό βιομηχανικό όμιλο Thyssenkrupp στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων Advent και Cinven για 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, συνεργάζεται με τραπεζίτες για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ενώ τα πολυώροφα έργα είναι πιο εντυπωσιακά, τα μικρότερα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα αποτελούν το «ψωμί και το βούτυρο» της εταιρείας, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιαντάβ. Από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2022, η TK Elevator έχει επικεντρωθεί στο να γίνει ανταγωνιστικότερη στην αγορά χαμηλών και μεσαίων κτιρίων, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Περίπου τα δύο τρίτα της ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις προέρχονται από χαμηλά και μεσαία κτίρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ετήσια αύξηση των πωλήσεων στον τομέα του εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει ανακαινίσεις και μετασκευές, ήταν 13% την τριετία έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η TK Elevator, η οποία αντλεί περίπου τα μισά έσοδα της από τη Βόρεια Αμερική και το ένα τέταρτο από την Ασία, είχε συνολικά έσοδα περίπου 9,2 δισ. ευρώ το έτος έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025.

