H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Ένας σκηνοθέτης με καταγωγή από την Παλαιστίνη και τη Συρία, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι είναι «συνεργός στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, με έναν υπουργό να αποχωρεί από την τελετή απονομής των βραβείων.

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν ένα φεστιβάλ με έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με τους διοργανωτές να δέχονται κριτική από ηθοποιούς, σκηνοθέτες και κοινό για το γεγονός ότι δεν πήραν θέση σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γερμανικό κράτος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τη λογοκρισία που επιβάλει σε συζητήσεις για το Ισραήλ, κυρίως λόγω της ενοχής για το Ολοκαύτωμα των Ναζί — μια πολιτική γνωστή ως «Staatsräson» την οποία καθιέρωσε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ το 2008.

Η ομιλία

«Μερικοί μου είπαν ότι ίσως πρέπει να είμαι προσεκτικός πριν πω αυτό που θέλω, επειδή είμαι πρόσφυγας στη Γερμανία και υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Αλλά δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ο λαός μου, η Παλαιστίνη», είπε ο Αλ-Χατίμπ, στεκόμενος στη σκηνή με μια κεφίγια στον ώμο του και υψώνοντας μια παλαιστινιακή σημαία στο τέλος της ομιλίας του.

«Γι’ αυτό θα πω την τελευταία μου λέξη στη γερμανική κυβέρνηση. Είστε συνεργοί στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Πιστεύω ότι είστε αρκετά έξυπνοι για να αναγνωρίσετε αυτή την αλήθεια, αλλά επιλέγετε να μην σας νοιάζει».

Ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ, ο οποίος βρισκόταν στο ακροατήριο, αποχώρησε μετά από αυτές τις δηλώσεις, ενώ το κοινό χειροκροτούσε τον σκηνοθέτη.

Απολιτίκ;

Η Berlinale, θεωρείται ευρέως ένα απο τα πιο πολιτικοποιημένα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ευρώπη, έχοντας υποστηρίξει δημοσίως τόσο τον λαό της Ουκρανίας όσο και του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023, η Berlinale «εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Ουκρανίας και όλους όσους αγωνίζονται ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι το φεστιβάλ «στέκεται επίσης στο πλευρό των θαρραλέων διαδηλωτών στο Ιράν, οι οποίοι υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενάντια σε ένα βίαιο, αντιδημοκρατικό καθεστώς».

Ωστόσο, φέτος τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν, καθώς το φεστιβάλ αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημόσια για τη γενοκτονία στη Γάζα: ο Γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς χρησιμοποίησε την τελευταία του εμφάνιση ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για να παροτρύνει τους κινηματογραφιστές και τους ακτιβιστές να ενεργούν ως σύμμαχοι και όχι ως αντίπαλοι, μετά το σχόλιό του ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική.

Η ουδέτερη στάση του οδήγησε την Ινδή μυθιστοριογράφο Αρουντάτι Ρόι να αποσυρθεί, ενώ η σκηνοθέτις Καουθέρ Μπεν Χανιά αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο «Most Valuable Film» στο γκαλά του Cinema for Peace για το έργο της The Voice of Hind Rajab, δηλώνοντας ότι η δολοφονία της πεντάχρονης Παλαιστίνιας από τον ισραηλινό στρατό δεν ήταν μια εξαίρεση, αλλά μέρος μιας συστηματικής γενοκτονίας.

«Chronicles from the Siege»

Το «Chronicles from the Siege» σε σκηνοθεσία Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, μια δραματική ταινία του 2026, ακολουθεί Παλαιστινίους άμαχους που έχουν παγιδευτεί σε μια εμπόλεμη ζώνη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας μιας φανταστικής μικρής πόλης, όπου κυριαρχεί η πείνα, η ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, οι ελεύθεροι σκοπευτές και οι βομβιστικές επιθέσεις, καθώς εκείνοι συνεχίζουν να ζουν, αναζητώντας φιλία, αγάπη, και την απόλαυση ενός τσιγάρου.

«Όταν η πόλη τους πολιορκείται, η ζωή μιας ομάδας απλών ανθρώπων ανατρέπεται και έτσι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν αδύνατες επιλογές στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Το σώμα και το μυαλό τους δέχονται εξίσου επίθεση», αναφέρει η επίσημη σύνοψη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Berlinale.

«Σε ένα σημείο, μια μικρή ομάδα κινηματογραφόφιλων που έχουν καταφύγει στο βιντεοκλάμπ της γειτονιάς τους, αντιμετωπίζει το ηθικό δίλημμα αν πρέπει ή όχι να κάψουν τις ταινίες που έχουν νοικιάσει και αγαπούν, για να ζεσταθούν. Η ψυχολογική επίδραση της πολιορκίας εκφράζεται με τόλμη σε μια επιγραφή στην πόρτα ενός από τους χαρακτήρες της ταινίας, που λέει: ‘Δεν βλέπω τη ζωή μου έξω από τα όρια της πολιορκίας. Και δεν βλέπω τέλος στην πολιορκία εκτός των ορίων της ζωής μου’», συνεχίζει.

*Με πληροφορίες από: Reuters