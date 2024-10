Συγκλονιστικός Λουίς Ενρίκε: «Να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό ή άτυχο;» (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε είναι από αυτούς που θες να ακούς, όταν μιλάει για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την ίδια τη ζωή, ειδικά αν αναλογιστούμε τι έχει περάσει.

Στο ντοκιμαντέρ του «You have no idea», στο οποίο προβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες, υπάρχουν ιδιωτικές συνομιλίες με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν και σκηνές από τα αποδυτήρια της ομάδας.

Ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός Λουίς Ενρίκε, έδωσε και ένα μάθημα ζωής στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ, όπου μίλησε για τον θάνατο της κόρης του, Χάνα που έφυγε από την ζωή πριν από μερικά χρόνια.

Luis Enrique is an example of how to move forward in life. His words here show what an amazing person he is, when talking about his daughter, who sadly passed away, he shares a strong life lesson we can all learn from 🥲❤️ https://t.co/yD3oRRDTlR

