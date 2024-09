Η Παρί προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Λουίς Ενρίκε

Στην Παρί Σεν Ζερμέν έχουν πάρει την απόφαση να ανανέωσουν την συνεργασία με τον Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου και ο Νασέρ Αλ Καλαϊφί έχουν αποφασίσει να κρατήσουν για αρκετά χρόνια ακόμα τον Ισπανό τεχνικό στο Παρίσι και γι’ αυτό τον λόγο του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικά απολαβές.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Ενρίκε με την Παρί ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025 και αναμένεται σύντομα να υπογράψει το νέο, για να διασφαλιστεί η περαιτέρω παρουσία του στον πάγκο της.

Ο 54χρονος προπονητής ανέλαβε τους Παριζιάνους το καλοκαίρι του 2023 και τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους διοικούντες να τον θεωρούν ως τον κατάλληλο άνθρωπο που θα οδηγήσει την Παρί στην μετά-Εμπαπέ εποχή.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have new contract proposal ready for Luis Enrique as key part of the project.

Spanish manager was fully involved in transfer plan this summer and he’s highly rated at the club.

Current deal expires in June 2025, PSG are working to extend it. pic.twitter.com/POguvflPm1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024