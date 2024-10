«Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ηγεσία σας» – Το PES συνεχάρη τον Ανδρουλάκη

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έστειλε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικώς, το PES ανέγραψε τη λέξη «συγχαρητήρια» στα ελληνικά και συνέχισε στα αγγλικά: «συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ηγεσία του. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο, προχωρά μπροστά για μια πιο προοδευτική Ελλάδα». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Συγχαρητήρια! Congratulations to @androulakisnick on your re-election as president of @pasok. This result is a strong vote of confidence in your leadership. PASOK is united, pushing forward for a more progressive Greece. pic.twitter.com/ZwPxjiHft4

