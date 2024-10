Λίγες ώρες αφότου ένα ισραηλινό χτύπημα κατέστρεψε ένα τριώροφο κτίριο στη Βηρυτό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους, η Μάγκι Σαραουί και οι ακτιβιστές συνάδελφοί της δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από άτομο που ζούσε εκεί κοντά και έλεγε ότι η επίθεση είχε σκοτώσει μια γάτα που είχε πολλά γατάκια.

Ενώ τα μέλη της πολιτικής προστασίας χτένιζαν τα ερείπια για ανθρώπινα θύματα ή επιζώντες, η Σαραουί και άλλα μέλη της οργάνωσης προστασίας ζώων Animals Lebanon έσπευσαν επίσης στο σημείο του συμβάντος στην κεντρική συνοικία Burj Abi Haidar της Βηρυτού την Παρασκευή.

Άρχισαν να σκαρφαλώνουν μέσα από χαλάσματα, στριμμένα μέταλλα και τοίχους που είχαν καταρρεύσει για να φτάσουν στα γατάκια. Τα ζώα, ηλικίας μόλις λίγων ημερών, βγήκαν έξω, τοποθετήθηκαν σε ένα πλαστικό μεταφορέα και απομακρύνθηκαν, καθώς οι διασώστες συνέχισαν να αναζητούν άλλες γάτες, των οποίων οι κραυγές ακούγονταν να αναδύονται κάτω από τα συντρίμμια.

Η Σαραουί δήλωσε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κατάφεραν να διασώσουν 190 ζώα από τα σημεία των χτυπημάτων στη Βηρυτό και τα νότια προάστιά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθεσε, δίνουν τα ζώα πίσω στους ιδιοκτήτες τους, ενώ άλλα παραμένουν στο καταφύγιο της ομάδας στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Πιστεύουμε ότι η φροντίδα προς τα ζώα είναι φροντίδα προς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε πως είναι οι άνθρωποι που μας καλούν για βοήθεια», δήλωσε η Σαραουί.

Από τότε που η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άρχισε να επιτίθεται σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος των συνόρων τον περασμένο Οκτώβριο και το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων πηγαίνουν στο νότο για να βοηθήσουν στη διάσωση κατοικίδιων ζώων.

Αφού το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις του σε τμήματα του Λιβάνου στις 23 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, πολλοί άνθρωποι άφησαν τα κατοικίδιά τους πίσω στο νότιο Λίβανο ή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Έκτοτε, οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έχουν αυξήσει τις αποστολές τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους προκειμένου να διασώσουν τα ζώα, κυρίως γάτες και σκύλους, ή να τα μεταφέρουν εκεί όπου έχουν διαφύγει οι ιδιοκτήτες τους.

Rescued from under the rubble, these kittens and cats are located at the bombing site that occured last night in central Beirut.

While our team came across many dead pets, they are still on the ground working alongside the civil defense and rescuing other cats under the rubble. pic.twitter.com/pgYYvXWdgm

— AnimalsLebanon (@AnimalsLebanon) October 11, 2024