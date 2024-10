Σκληρή κριτική στη Γαλλία για τον Εμπαπέ – «Κάνει ό,τι θέλει»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, έμεινε εκτός πλάνων του Ντιντιέ Ντεσάμπ, καθώς δεν έλαβε κλήση για τους αγώνες της εθνικής Γαλλίας με Ισραήλ και Βέλγιο για το Nations League.

Αναταραχή έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι ενώ ο 25χρόνος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του θα απουσιάζει από τους «Μπλε», αλλά από τον Κάρλο Αντσελότι έχει λάβει φανέλα βασικού.

Ο star της Μαρσέιγ Ερίκ ντι Μεκό πήρε θέση για τα «βέλη» που έλαβε από τους Γάλλους ο επιθετικός της «Βασίλισσας», στην εκπομπή Rothen s’igné του RMC εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας ήταν ενημερωμένος για το ότι ο Εμπαπέ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

«Είμαι λίγο μπερδεμένος. Υπάρχει ένα πραγματικό μυστήριο σε αυτή την ιστορία. Ο τρόπος που επικοινωνήθηκε από την αρχή δείχνει ότι τίποτα δεν πάει καλά. Ο Ντιντιέ μάς εξήγησε την Πέμπτη ότι ο Εμπαπέ θα μείνει στη Ρεάλ για να ξεκουραστεί επειδή επιστρέφει από τραυματισμό, ότι όλα έγιναν με κοινή συμφωνία. Νομίζω ότι ο Ντιντιέ έμαθε το Σάββατο ότι ο Εμπαπέ θα αγωνιζόταν, όπως κι εμείς και νομίζω ότι σοκαρίστηκε.

🗨️ @FlorentGautreau: «Par rapport à une saison surchargée, ça ne me choquerait pas que Mbappé rate ces 2 matchs. Ce qui me choque c’est Deschamps, la FFF et le capitanat qu’on lui a donné. Je ne pense pas que Zidane ou Platini auraient fait ça. Il a pris le brassard comme une… pic.twitter.com/7kyz6an4nH

— After Foot RMC (@AfterRMC) October 7, 2024