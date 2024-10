Αν Χάθαγουεϊ: Επιστρέφει στο «Princess Diaries 3» σε σκηνοθεσία Αντέλ Λιμ

Η παραγωγή του «Princess Diaries 3» με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ προχωράει, με την Αντέλ Λιμ («Joy Ride», «Crazy Rich Asians», «Raya and the Last Dragon») να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Η Αν Χάθαγουεϊ επιβεβαιώνει λέγοντας «Shut up!»

«Ως φανατική θαυμάστρια των αυθεντικών «Princess Diaries», είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχω στη δημιουργία του τρίτου κύκλου αυτού του αγαπημένου franchise», ανέφερε η Λιμ σε δήλωσή της.

«Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της γυναικείας δύναμης, της χαράς και της διδασκαλίας με το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Παραγωγός της ταινίας είναι η Ντέμπρα Μάρτιν Τσέις, η οποία δημιούργησε το κινηματογραφικό franchise με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ ως Mia Thermopolis, την προσγειωμένη έφηβη που έγινε βασίλισσα του φανταστικού βασιλείου της Γενοβίας, και την Τζούλι Άντριους στο ρόλο της γιαγιάς της. Η Χάθαγουεϊ θα είναι επίσης παραγωγός υπό την επωνυμία Somewhere Pictures. Η Ναΐα Κουτσούκοφ (συνεργάτιδα της Λιμ στην παραγωγή του 100 Tigers) θα είναι εκτελεστική παραγωγός της ταινίας μαζί με τη Μελίσα Στακ.

Η Χάθαγουεϊ έδειξε τον ενθουσιασμό της και επιβεβαίωσε την επιστροφή της, δημοσιεύοντας την ανακοίνωση του Variety με ένα βίντεο που απαγγέλλει το εμβληματικό απόσπασμα από το «Princess Diaries», «Shut up!» (Σώπα!).

Το «Princess Diaries 3» γυρίζεται από το 2022 και, πέρυσι, η Χάθαγουεϊ έδωσε νέα στοιχεία για την πορεία της πολυαναμενόμενης ταινίας σε συνέντευξή της στο V Magazine.

«Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», είχε δηλώσει η Χάθαγουεϊ. «Δεν υπάρχει τίποτα να ανακοινώσουμε ακόμα. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο».

Λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά το threequel αναμένεται να συνεχίσει την ιστορία του «The Princess Diaries» του 2001 και του sequel «Royal Engagement» του 2004 και όχι να κάνει reboot τη σειρά.

Ποια είναι η Αντέλ Λιμ

Η Λιμ είναι περισσότερο γνωστή για τη συγγραφή της ταινίας «Crazy Rich Asians», η οποία απέφερε 174 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά για λογαριασμό της Warner Bros. (με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων δολαρίων), αποτελώντας μία από τις πιο κερδοφόρες ρομαντικές κωμωδίες όλων των εποχών και αποσπώντας υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία στις Χρυσές Σφαίρες, στα Producers Guild Awards και κερδίζοντας το Critics Choice Award.

Ακολούθησε το σενάριο για το «Raya and the Last Dragon» της Disney, το οποίο ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Το 2023, η Λιμ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία της Lionsgate «Joy Ride», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Άσλεϊ Παρκ, Σέρι Κόλα, Σαμπρίνα Γου και Στέφανι Χσου. Ήταν επίσης παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Σεθ Ρόγκεν και τον Έβαν Γκόλντμπεργκ της Point Grey Pictures.

Η Λιμ, που κατάγεται από τη Μαλαισία και έχει κινεζική καταγωγή, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως σεναριογράφος-παραγωγός σε σειρές όπως το «One Tree Hill» και το «Lethal Weapon» και ως συν-δημιουργός της σειράς «Starcrossed» στο CW.

Το 2023, συνεργάστηκε με την Κουτσούκοφ (πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Walden Media, στο ενεργητικό της οποίας περιλαμβάνονται οι σειρές «The Baby-Sitters Club» του Netflix και «Manhunt») για να δημιουργήσουν την εταιρεία παραγωγής 100 Tigers, με αποστολή να «προωθήσουν και να ενισχύσουν καλλιτέχνες και έργα που μοιράζονται το πάθος μας για γυναικείες, διαπολιτισμικές ιστορίες με παγκόσμια απήχηση και λάμψη».

Η 100 Tigers έχει πολλά έργα σε εξέλιξη σε διάφορα στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των Amazon/MGM, HBO Max και ABC.

Το Deadline ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση για τη σκηνοθετική συμφωνία της Λιμ.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Αν Χάθαγουεϊ και Ρόμπερτ Κόπολα Σβάρτζμαν στο The Princess Diaries (2001) | IMDb