Η Αν Χάθαγουεϊ μιμείται τέλεια τον χαρακτήρα της Τζούλι Άντριους του 1982 σε μια θρυλική φωτογράφιση

Η τελευταία φωτογράφιση της Αν Χάθαγουεϊ έχει πολλά να πει – και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο.

Η φωτογράφιση της στο V Magazine είναι ένα παιχνίδι με το «His and Hers» και η σταρ του Idea of You ροκάρει μια επιλογή από ανδρόγυνες εμφανίσεις, καθώς και μερικά feminine κομμάτια για να αφηγηθεί μια ιστορία μόδας με ανδρικά και γυναικεία ενδύματα.

Αλλά δεν μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε ότι το styling έμοιαζε με την Τζούλι Άντριους στο Victor/Victoria, την ταινία του 1982 (και αργότερα την παραγωγή του 1995 στο Μπρόντγουεϊ).

Κορίτσι της μόδας;

Στην ταινία, η Άντριους υποδύεται τoυς Victoria Grant | Κόμης Victor Grazinski και ένα από τα κοστούμια της είναι ένα μαύρο σμόκιν, όπως τα κομμάτια Dolce & Gabbana Alta Moda που φοράει η Χάθαγουεϊ στο εξώφυλλο του V Magazine.

Για ένα άλλο cover, η Χάθαγουεϊ υιοθέτησε επίσης ένα look από το σόου του οίκου μόδας Maison Margiela στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που έσπασε το διαδίκτυο

Τα μαλλιά της Χάθαγουεϊ είναι επίσης πιασμένα προς τα πίσω σε ένα στυλ που θυμίζει το κοντό κούρεμα της Άντριους – και τα δύο αυτά στοιχεία κάνουν την εικόνα τους ανδρόγυνη. Η εμφάνιση της Χάθαγουεϊ ολοκληρώνεται με τακούνια στιλέτο.

Φοράει επίσης ένα look της Schiaparelli ως μέρος της συλλογής ρούχων «His». Πρόκειται για ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά με structured ώμους και μαύρο παντελόνι. Τα μαλλιά της είναι, και πάλι, πιασμένα πίσω.

«Πρώτα απ’ όλα είμαι ηθοποιός»

Αν και η φωτογράφιση φάνηκε να είναι ένα διασκεδαστικό νεύμα προς την συμπρωταγωνίστρια της στην ταινία «Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας» και μια σημαντική δόση υψηλής μόδας, η Χάθαγουεϊ, 41 ετών, παραδέχτηκε στη συνέντευξη ότι δεν θεωρεί απαραίτητα τον εαυτό της κορίτσι της μόδας.

«Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο ως φιλοξενούμενη», είπε για τον κόσμο της μόδας, υπονοώντας ότι χρειάζεται διά βίου μόρφωση και προσωπική εργασία για να ζει κανείς μέσα σε αυτόν.

«Νομίζω ότι θα ήταν προσβολή για κάποιον του οποίου η μόρφωση περιστρέφεται γύρω από αυτό, του οποίου η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό, σε σύγκριση με το να σε προσκαλούν σε ένα σόου και σε ένα after-party», είπε. «Θέλω να πω, το έχω μελετήσει, αλλά είναι «ανεπίσημο». Έχω επίγνωση της ιστορίας. Λατρεύω τη φωτογραφία μόδας. Και με καλωσορίζουν εδώ και πολύ καιρό και μου δείχνουν μεγάλη καλοσύνη και γενναιοδωρία οι άνθρωποι των οποίων η ζωή είναι αυτή. Αλλά πρώτα απ’ όλα είμαι ηθοποιός».

Για ένα άλλο cover, η Χάθαγουεϊ απέλεξε επίσης ένα look από το σόου του οίκου μόδας Maison Margiela στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που έσπασε το διαδίκτυο. Η ίδια ξετρελάθηκε με την «εξαιρετική» δουλειά στην επίδειξη: «ο τρόπος που συνδύασαν χορευτές και μοντέλα, η κίνηση, ήταν τόσο όμορφη».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Vmagazine | Instagram | Chris Colls