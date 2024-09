Η Ανσάρ Αλλάχ, η οργάνωση που έχει την κυριαρχία της Υεμένης, έκανε τα αποκαλυπτήρια του υπερόπλου της με το όνομα Palestine 2. Οι ένοπλες δυνάμεις αποκάλυψαν τις λεπτομέρειες του υπερηχητικού πυραύλου «Παλαιστίνη 2», ο οποίος είχε στόχο μια στρατιωτική τοποθεσία στην πόλη Γιάφα κοντά στο Τελ Αβίβ. Ερωτηματικά αποτελούν η καθοδήγηση του πυραύλου, αν γίνεται μέσω GPS και με ποιας χώρας τον δορυφόρο.

Ο συγκεκριμένος δοκιμαστικός πύραυλος, έστειλε στα καταφύγια περίπου 2.000.000 Ισραηλινούς, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι, διατείνονται πως οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να το καταρρίψουν με 20 πυραύλους αεράμυνας, όμως τίποτα δεν επαρκούσε για να τον αναχαιτίσει.

Τα στρατιωτικά μέσα ενημέρωσης της Ανσάρ Αλλάχ δημοσίευσαν απόψε πλάνα που δείχνουν την εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου «Παλαιστίνη 2», μια πρόσφατη προσθήκη στο πυραυλικό οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης. Απείλησαν με περισσότερες επιθέσεις.

Ο πύραυλος, με βεληνεκές έως 2.150 χιλιόμετρα, λειτουργεί με στερεά καύσιμα δύο σταδίων, ενσωματώνει τεχνολογία stealth και μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες έως και 16 Mach. Αυτό τον καθιστά ικανό να αποφεύγει τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Iron Dome. Ο πύραυλος διαθέτει υψηλή ευελιξία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του στη διείσδυση στην εχθρική αεράμυνα.

BREAKING: The Yemeni Armed Forces reveal footage of the new «Palestine-2» hypersonic ballistic missile, which targeted Occupied Yaffa («Tel Aviv») on September 15th 2024:

🚨Specifications of the «Palestine 2» missile:

● Hypersonic missile

● Range: 2,150 kilometers

●… pic.twitter.com/e08TRdR0cI

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 16, 2024