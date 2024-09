Πύραυλος εδάφους-εδάφους που εκτοξεύθηκε προς το κεντρικό Ισραήλ από την Υεμένη έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να προκαλέσει θύματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Λίγο νωρίτερα από την εκτόξευση, ήχησαν οι σειρήνες που προειδοποιούσαν για επικείμενη αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ και οι κάτοικοι έσπευσαν να προστατευθούν σε καταφύγια.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να εισέρχεται στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και κατέπεσε σε ανοικτό χώρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τον στρατό.

Ακόμη, στην ίδια περιοχή ακούστηκαν μεμονωμένες ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες οφείλονταν σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό στην επιτυχή ενεργοποίηση των συστημάτων αναχαίτισης των πυραύλων.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν drone μεγάλου βεληνεκούς κατά του Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις άλλοι.

Σε απάντηση, το Ισραήλ προχώρησε σε μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους ενώ άλλοι 87 τραυματίστηκαν.

BREAKING: Ballistic missile launched by the Houthis from Yemen slams into open ground following alarms in most of central Israel. pic.twitter.com/qhXj1G6WOE

— Hen Mazzig (@HenMazzig) September 15, 2024