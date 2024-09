Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι οικογένειας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, δήλωσαν υγειονομικοί από νοσοκομείο της Γάζας. Τα συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να ανασύρουν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα κάνει κάποιο σχόλιο.

Στα παρακάτω βίντεο το παιδί αποχαιρετά τον πατέρα του που σκοτώθηκε στην ισραηλινή επίθεση.

The last farewell… Two children bid farewell to their father and a number of Palestinians who were killed in the Israeli occupation’s bombing of the Bustan family home in the Tuffah neighbourhood, east of Gaza.#Gaza #Palestine @qudsn pic.twitter.com/GT53Vv3cEc

