Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι βρίσκεται σ’ επαφή με τις αρχές του Ισραήλ προκειμένου να λάβει περισσότερη πληροφόρηση για την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα κατά την οποία σκοτώθηκαν μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) αυτήν την εβδομάδα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Khamis Al-Rifi).

Εξι εργαζόμενοι της UNRWA σκοτώθηκαν έπειτα από δύο αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν σχολείο στην κεντρική Γάζα την Τετάρτη, ανακοίνωσε η υπηρεσία τονίζοντας ότι το πλήγμα αυτό προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών μεταξύ των μελών του προσωπικού της σ’ ένα μόνο περιστατικό.

Just Tragic.#Gaza

Six @UNRWA colleagues killed today when two airstrikes hit a school and its surroundings in Nuseirat in the middle areas.

This is the highest death toll among our staff in a single incident.

Among those killed was the manager of the UNRWA shelter and other…

— UNRWA (@UNRWA) September 11, 2024