Πέθανε ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον, Τίτο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον, Τίτο Τζάκσον και ιδρυτικό μέλος των «Jackson 5».

Ο Τίτο Τζάκσον έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970 με τη δισκογραφική Motown και αργότερα είχε συνεχή επιτυχία με το συγκρότημα της δισκογραφικής Epic στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Οι επιτυχίες των Jackson 5 περιελάμβαναν τα «ABC», »The Love You Save» και «I Want You Back».

BREAKING: Tito Jackson has died at the age of 70.

Steve Manning, a longtime Jackson family friend and former Jackson family manager, tells ET that Tito passed away today. While an official cause of death has not yet been determined, Manning believes that Tito suffered a heart… pic.twitter.com/coZCZm3T9i

— Entertainment Tonight (@etnow) September 16, 2024