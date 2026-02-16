magazin
Μανώλης Μητσιάς – Βίκυ Καρατζόγλου: Δίνουν ραντεβού στο Άλσος
inTickets 16 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Μανώλης Μητσιάς – Βίκυ Καρατζόγλου: Δίνουν ραντεβού στο Άλσος

Τις Παρασκευές 20, 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου, αλλά και τα Σάββατα 14, 21, 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Βίκυ Καρατζόγλο δίνουν «Ραντεβού στο Άλσος».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί μας. Και υπάρχουν φωνές που τα κρατούν ζωντανά στον χρόνο.

Μία από αυτές είναι η φωνή του Μανώλη Μητσιά που συναντά τη Βίκυ Καρατζόγλου και δίνουν το δικό τους «Ραντεβού στο Άλσος» ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 4 Απριλίου, με μια σειρά μοναδικών παραστάσεων γεμάτες μνήμη, συναίσθημα, ουσία και συγκίνηση.

Μητσιάς – Καρατζόγλου: Live που υπόσχονται ταξίδι στη μνήμη

Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής που με την ευγένεια και τη δωρική του ερμηνεία σφράγισε στιγμές που σημάδεψαν γενιές, δίνει φέτος ένα ιδιαίτερο «Ραντεβού στο Άλσος».

Εκεί συναντά την εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό της βάθος, την εσωτερικότητα και τη συναισθηματική της αμεσότητα. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο, στο λυρικό και το βιωματικό.

Φωτίζουν τραγούδια-σταθμούς που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, αλλά και σύγχρονες επιλογές που συνεχίζουν τον διάλογο του καλού ελληνικού τραγουδιού με το σήμερα, με κοινή αισθητική γραμμή.

Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, χώρος ταυτισμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική εγγύτητα, φιλοξενεί αυτές τις βραδιές και μετατρέπεται στο ιδανικό σημείο συνάντησης ιστοριών και συναισθημάτων, προσφέροντας στο κοινό σε μια ουσιαστική μουσική εμπειρία.

Πληροφορίες

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

