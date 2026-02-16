Μανώλης Μητσιάς – Βίκυ Καρατζόγλου: Δίνουν ραντεβού στο Άλσος
Τις Παρασκευές 20, 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου, αλλά και τα Σάββατα 14, 21, 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Βίκυ Καρατζόγλο δίνουν «Ραντεβού στο Άλσος».
- Τροχαίο με έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
- Νέα εποχή στις έρευνες υδρογονανθράκων – Σήμερα οι υπογραφές με τη Chevron
- Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί μας. Και υπάρχουν φωνές που τα κρατούν ζωντανά στον χρόνο.
Μία από αυτές είναι η φωνή του Μανώλη Μητσιά που συναντά τη Βίκυ Καρατζόγλου και δίνουν το δικό τους «Ραντεβού στο Άλσος» ξεκινώντας από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 4 Απριλίου, με μια σειρά μοναδικών παραστάσεων γεμάτες μνήμη, συναίσθημα, ουσία και συγκίνηση.
Μητσιάς – Καρατζόγλου: Live που υπόσχονται ταξίδι στη μνήμη
Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής που με την ευγένεια και τη δωρική του ερμηνεία σφράγισε στιγμές που σημάδεψαν γενιές, δίνει φέτος ένα ιδιαίτερο «Ραντεβού στο Άλσος».
Εκεί συναντά την εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό της βάθος, την εσωτερικότητα και τη συναισθηματική της αμεσότητα. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο, στο λυρικό και το βιωματικό.
Φωτίζουν τραγούδια-σταθμούς που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, αλλά και σύγχρονες επιλογές που συνεχίζουν τον διάλογο του καλού ελληνικού τραγουδιού με το σήμερα, με κοινή αισθητική γραμμή.
Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, χώρος ταυτισμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική εγγύτητα, φιλοξενεί αυτές τις βραδιές και μετατρέπεται στο ιδανικό σημείο συνάντησης ιστοριών και συναισθημάτων, προσφέροντας στο κοινό σε μια ουσιαστική μουσική εμπειρία.
Πληροφορίες
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ευζωία των σκύλων
- Η Ρόμα «στρώνει» τα οικονομικά με το βλέμμα στο Champions League
- Έγκλημα στη Βιάννο: Οι αστυνομικοί άκουγαν τον καυγά των αδελφών από το τηλέφωνο – Τι αναφέρει η δικογραφία
- Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
- Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
- To MyStreet επεκτείνεται – Ποιες νέες κατηγορίες προστίθενται
- Ο Μπεπέ Μαρότα κορυφαίος μάνατζερ του ιταλικού αθλητισμού
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις